Η πρώτη μαύρη ηθοποιός στην Αμερική που κατάφερε να φτάσει ψηλά και να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην αμερικάνικη λαϊκή κουλτούρα. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, που ανακάλυψε το ευρύ κοινό στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Το Πορφυρό Χρώμα», παρότι πέρασε πολλά, η καριέρα της είχε σκαμπανεβάσματα και πολλές φορές οι απόψεις της προκάλεσαν σάλο στην κοινή γνώμη, παραμένει ιδιαίτερα επιδραστική στις ΗΠΑ και με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, μπορεί να μην είχε το σεξ απίλ που πάντα αναζητά το Χόλιγουντ από τις ηθοποιούς ή τη γοητεία μίας ωραίας γυναίκας, είχε όμως ταλέντο και στόφα μεγάλης κωμικής ηθοποιού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είναι από τις λίγες ηθοποιούς αποδέκτρια πολυάριθμων βραβείων, όπως Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony, ενώ το 2001 έλαβε και το βραβείο Mark Twain για το χιούμορ της.

Ένα χιούμορ, που διατηρεί και τώρα στα 70 της χρόνια (γεννημένη στις 13 Νοεμβρίου του 1955), καθώς το καλλιέργησε ως άμυνα στα ταραχώδη παιδικά και νεανικά της χρόνια, στην αρχή της καριέρας της ως σταντ απ κωμικός και βεβαίως σε κωμωδίες, που την έκαναν αγαπητή σε ένα ευρύτατο κοινό.

Ορφανή από πατέρα

Η Κάρεν Ελέιν Τζόνσον, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, θα γεννηθεί στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1955, έμεινε χωρίς πατέρα από μωρό, όταν αυτός εξαφανίστηκε εγκαταλείποντας τα παιδιά του και τη μητέρα της, μία νοσοκόμα που επινόησε και το όνομα Γκόλντμπεργκ για την κόρη της, παρότι δεν είχαν καμία εβραϊκή ρίζα και χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι αυτής της επιλογής. Η μητέρα της, ήταν, όπως λέει η ηθοποιός, «μία αυστηρή, δυνατή και σοφή γυναίκα», που τη μεγάλωσε μόνη της, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της Κλάιντ.

Θύμα ρατσισμού, ναρκωτικά και έκτρωση

Θα δείξει το ενδιαφέρον της για την υποκριτική από πολύ μικρή ηλικία και θα κάνει το ντεμπούτο της στη θεατρική σκηνή σε ηλικία 8 χρόνων όταν εμφανίστηκε σε παιδική παράσταση στο Hudson Guild στη Νέα Υόρκη. Θα παρατήσει το γυμνάσιο επειδή έγινε θύμα ρατσιστικών επιθέσεων από τους συμμαθητές της και θα πέσει στα ναρκωτικά. Στα 13 της χρόνια θα φύγει από το σπίτι, για να μείνει στον δρόμο. Θα μείνει έγκυος και, όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια, θα κάνει έκτρωση μόνη της, σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, με μία κρεμάστρα! Σύντομα, θα καταλάβει ότι ο εθισμός της στα ναρκωτικά είχε φτάσει στο απροχώρητο και θα πάρει την απόφαση να πάει σε κλινική αποτοξίνωσης στο Μανχάταν, καταφέρνοντας να κερδίσει τη μάχη με τα ναρκωτικά.

Οικοδόμος

Τη δεκαετία του ‘70, θα μετακομίσει στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, όπου έγινε σερβιτόρα και στη συνέχεια στο Μπέρκλεϊ όπου έκανε διάφορες δουλειές, από ταμίας σε τράπεζα και υπάλληλος νεκροτομείου, μέχρι και… οικοδόμος. Θα ενταχθεί στην πρωτοποριακή θεατρική ομάδα Blake Street Hawkeyes, ενώ θα συμμετάσχει σε αρκετές θεατρικές παραγωγές.

Από τον αυτοσχεδιασμό στο Μπρόντγουεϊ

Μαθαίνει τα μυστικά του stand-up comedy και ξεκινά ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις. Το 1982 θα κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη για την ταινία του Γουίλιαμ Φάρλεϊ «Citizen: I’m Not Losing My Mind, I’m Giving It Away», ενώ τον επόμενο χρόνο θα δημιουργήσει ένα σόου με μονολόγους. Θα την ανακαλύψει ο διάσημος σκηνοθέτης Μάικ Νίκολς, ο οποίος θα την πάρει στο Μπρόντγουεϊ, όπου με τις εμφανίσεις της θα αποκτήσει πολλούς θαυμαστές.

Η φήμη και ο Σπίλμπεργκ

Η φήμη της θα φτάσει μέχρι και το Χόλιγουντ και ο Σπίλμπεργκ, που σχεδίαζε να γυρίσει το ιστορικό δράμα, για τους μαύρους σκλάβους της Αμερικής, «Πορφυρό Χρώμα», την κάλεσε για να της δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η καλογυρισμένη και αρκετά ενδιαφέρουσα ταινία, που θα προταθεί για αρκετά Όσκαρ, θα είναι μία τεράστια επιτυχία, όμως, μόνο για την Γκόλντμπεργκ, που με τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο θα κερδίσει την υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ θα κατακτήσει τη Χρυσή Σφαίρα.

Ο Αόρατος Εραστής έφερε το Όσκαρ

Η συνέχεια θα είναι ικανοποιητική για την καριέρα της, καθώς θα εμφανιστεί σε αρκετές κωμωδίες, όπως «Burglar», «Fatal Beauty», «The Telephone», «Jumpin’ Jack Flash», αλλά το έμπα της δεκαετίας του ‘90 θα φέρει την καταξίωση και μάλιστα σε έναν δεύτερο ρόλο. Η ταινία του Τζέρι Ζάκερ «Αόρατος Εραστής», με πρωταγωνιστικό ζευγάρι τον Πάτρικ Σουέζι και την Ντέμι Μουρ, θα έχει τεράστια εμπορική επιτυχία, με την Γκόλντμπεργκ να κερδίζει τις εντυπώσεις κατά κράτος, υποδυόμενη το μέντιουμ και το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, καθώς και ακόμη μία Χρυσή Σφαίρα.

Τρελή επιτυχία

Το 1992 θα πρωταγωνιστήσει στην κεφάτη κωμωδία «Τρελές Αδελφές», ακόμη μία πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία (τρίτη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στις ΗΠΑ), ερμηνεύοντας μία τραγουδίστρια του καμπαρέ που κρύβεται σε ένα μοναστήρι, έχοντας δίπλα της την Μάγκι Σμιθ και τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Η επιτυχία της ταινίας θα φέρει μετά από τρία χρόνια ακόμη μία συνέχεια, αλλά θα πάει αρκετά άσχημα στα ταμεία και θα έχει κακές κριτικές.

Η πρώτη Αφροαμερικάνα παρουσιάστρια των Όσκαρ

Η δημοφιλία της θα της δώσει το 1994 το προνόμιο να γίνει η πρώτη Αφροαμερικάνα ηθοποιός που παρουσιάζει τα Όσκαρ. Κάτι που θα επαναλάβει ακόμη τρεις φορές, μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, που θα τη βρει να παίζει σε πολλές ταινίες, που όμως δεν κατάφεραν να πλησιάσουν τις επιτυχίες των προηγούμενων δεκαετιών. Το 2002 θα κερδίσει το βραβείο Tony για την παραγωγή του μιούζικαλ «Thoroughly Modern Millie», ενώ το ξεχωριστό ηχόχρωμα της φωνής της, θα γίνει περιζήτητο σε πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Τηλεόραση, ακτιβισμός και διενέξεις

Στη συνέχεια θα έρθει και η τηλεόραση με εκπομπές υψηλής τηλεθέασης (ανάμεσά τους και το δημοφιλές The View), όπου οι αντισυμβατικές απόψεις της πολλές φορές, θα γίνουν αιτία να δεχθεί επιθέσεις και ειδικά από τους υπερσυντηρητικούς κύκλους και όχι μόνο της Αμερικής. Εκρηκτική προσωπικότητα ποτέ δεν κάθισε ήσυχη, θα έρθει σε διενέξεις πολλές φορές για τις απόψεις της και τον ακτιβισμό της, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για προσωπικότητες που απασχόλησαν την αμερικάνικη κοινή γνώμη.

Γάμος αλά Γκόλντμπεργκ

Στην προσωπική της ζωή, η Γκόλντμπεργκ ήταν ιδιαιτέρως άστατη, ενώ πλέον δηλώνει ότι δεν είναι το κατάλληλο άτομο για γάμο, αφού προηγουμένως τον δοκίμασε αποτυχημένα τρεις φορές. Μάλιστα από τον πρώτο γάμο θα αποκτήσει και την μονάκριβη κόρη της, που θα της χαρίσει τρία εγγόνια και μία δισέγγονη, ενώ κατά καιρούς είχε και ερωτικές περιπέτειες, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Τίμοθι Ντάλτον και Τεντ Ντάνσον.

Ασυμβίβαστη

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η πρώτη μαύρη πρωταγωνίστρια στο Χόλιγουντ, μπορεί να πάλεψε με δαίμονες, τις δυσκολίες της νεανικής της ζωής, τα ναρκωτικά, τον ρατσισμό και το συντηρητικό κατεστημένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το ‘χει βάλει κάτω, παραμένει μία ενεργή καλλιτέχνιδα, μία ασυμβίβαστη προσωπικότητα και αποφασισμένη να πληρώνει τις επιλογές της από το σύγχρονο αμερικάνικο σύστημα αξιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ