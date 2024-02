Η Τέιλορ Σουίφτ, έγραψε ιστορία με το άλμπουμ της «Midnights». Η σούπερ σταρ της ποπ, κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς, στα βραβεία Grammy 2024, συμπληρώνοντας τέσσερις νίκες σε αυτή την κατηγορία κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τις περισσότερες για κάθε καλλιτέχνη. Αξίζει να αναφερθεί πως οι θρύλοι της μουσικής Φρανκ Σινάτρα, Πολ Σάιμον και Στίβι Γουόντερ κέρδισαν το σημαντικό βραβείο από τρεις φορές ο καθένας. Στη σκηνή μάγεψαν με την παρουσία τους η θρυλική Τζόνι Μίτσελ, η οποία κέρδισε ακόμη ένα βραβείο, η Dua Lipa, η Billie Eilish, αλλά και ο Travis Scott.

Η Σουίφτ εξέπληξε το κοινό κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, ανακοινώνοντας ότι θα κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», στις 19 Απριλίου.

Τα βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες ενώ ο κωμικός και πρώην παρουσιαστής του «The Daily Show» Τρέβορ Νόα παρουσίασε την τελετή για τέταρτη συνεχή φορά.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην 66η διοργάνωση των Βραβείων Grammy, όταν στη σκηνή ανέβηκε η Σελίν Ντιόν για να απονείμει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρoνιάς καθώς αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της 55χρονης τραγουδίστριας σε τελετή μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου.

Άμα τη εμφανίσει της Σελίν Ντιόν στη σκηνή, οι παριστάμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα για τη διάσημη τραγουδίστρια η οποία ήταν εμφανώς συγκινημένη.

