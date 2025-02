Τα βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες ενώ ο κωμικός και πρώην παρουσιαστής του «The Daily Show» Τρέβορ Νόα παρουσίασε την τελετή για πέμπτη συνεχή φορά.

Η Beyoncé κέρδισε τελικά το πολυπόθητο βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Grammy του 2025, αφού είχε αποκλειστεί τις τελευταίες τέσσερις φορές που ήταν υποψήφια. Η σπουδαία καλλιτέχνιδα η οποία είχε 11 υποψηφιότητες για το άλμπουμ της «Cowboy Carter», έγινε η καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Grammy με 99 σε όλη την καριέρα της. Ακόμη εκτός από το άλμπουμ της χρονιάς, κέρδισε επίσης το Καλύτερο Άλμπουμ country και την καλύτερη ερμηνεία σε ντουέτο/ομάδα country.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Kendrick Lamar σάρωσε και στις πέντε κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιος, κερδίζοντας τόσο το δίσκο όσο και το τραγούδι της χρονιάς. Ο Roan ήταν επίσης μεγάλος νικητής, παίρνοντας το βραβείο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη.

Οι Eilish, Roan, Charli XCX και Carpenter παρουσίασαν τα τραγούδια τους και προκάλεσαν ενθουσιασμό, ωστόσο εντυπωσίασε ιδιαίτερα η εμφάνιση-έκπληξη από τον The Weeknd, ο οποίος τερμάτισε ένα πολυετές μποϊκοτάζ στον θεσμό των Βραβείων Grammy που κάποτε αποκάλεσε «διεφθαρμένο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εκτός από τον εορτασμό των καλύτερων στη μουσική, το φετινό σόου επικεντρώθηκε επίσης στις καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν την περιοχή του Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 29 ανθρώπους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο Τρέβορ Νόα υπενθύμισε στους τηλεθεατές και στους εταιρικούς χορηγούς να κάνουν δωρεές για τις προσπάθειες ανακούφισης, ενώ δόθηκε χρόνος στον αέρα για τους ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων που έχασαν τα καταστήματά τους στις πυρκαγιές.

Τα βραβεία και οι νικητές

Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς

New Blue Sun, André 3000

COWBOY CARTER, Beyoncé – Νικήτρια

Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BRAT, Charli xcx

Djesse Vol. 4, Jacob Collier

HIT ME HARD AND SOFT, Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT, Taylor Swift

Καλύτερος Δίσκος της Χρονιάς»

Now and Then,” The Beatles

“TEXAS HOLD ‘EM,” Beyoncé

“Espresso,” Sabrina Carpenter

“360,” Charli xcx

“BIRDS OF A FEATHER,” Billie Eilish

«Not Like Us», Kendrick Lamar – Νικητής

“Good Luck, Babe!,” Chappell Roan

“Fortnight,” Taylor Swift feat. Post Malone

Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς

«Not Like Us» – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar) — Νικητής

“A Bar Song (Tipsy)” – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry and Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

“Birds of a Feather” – Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

“Die With a Smile” – Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars and Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga and Bruno Mars)

“Fortnight” – Jack Antonoff, Austin Post and Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift featuring Post Malone)

“Good Luck, Babe!” – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro and Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

“Please Please Please” – Amy Allen, Jack Antonoff and Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em” – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro and Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Chappell Roan —Νικήτρια

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Shaboozey

Teddy Swim

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ της Χρονιάς

«Alligator Bites Never Heal» — Doechii —Νικήτρια

“Might Delete Later” — J. Cole

“The Auditorium, Vol. 1” — Common and Pete Rock

“The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” — Eminem

“We Don’t Trust You” — Future and Metro Boomin

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

«Short n’ Sweet» — Sabrina Carpenter —Νικήτρια

“Hit Me Hard and Soft” — Billie Eilish

“Eternal Sunshine” — Ariana Grande

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” — Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

«Cowboy Carter» — Beyoncé — Νικήτρια

“F-1 Trillion” — Post Malone

“Deeper Well” — Kacey Musgraves

“Higher” — Chris Stapleton

“Whirlwind” — Lainey Wilson

Καλύτερο Ποπ Κάντρι Άλμπουμ

«Las Mujeres Ya No Lloran» — Shakira — Νικήτρια

“Funk Generation” — Anitta

“El Viaje” — Luis Fonsi

“GARCÍA” — Kany García

“ORQUÍDEAS” — Kali Uchis

Το Καλύτερο ντουέτο της χρονιάς

«Die with a Smile» by Lady Gaga and Bruno Mars — Νικητές

“Us.” by Gracie Abrams featuring Taylor Swift

“Levii’s Jeans” by Beyoncé featuring Post Malone

“Guess” by Charli XCX featuring Billie Eilish

“The Boy is Mine” by Ariana Grande featuring Brandy and Monica

Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη γιορτή των μουσικών βραβείων

Η 67η τελετή των Βραβείων Grammy πραγματοποιείται (ξημερώματα Δευτέρας 3/2), στο Crypto.com Arena (πρώην Staples Center) με οικοδεσπότη τον Νοτιοαφρικανό κωμικό Τρέβορ Νόα για πέμπτη φορά.

Δείξτε την υποστήριξη σας στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κάνοντας δωρεά μας λέει ο Τρέβορ Νόα. Οι δωρεές είναι πολύ γενναιόδωρες επισημαίνει ο παρουσιαστής.

Βοηθήστε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

H Charli XCX ανεβαίνει στη σκηνή και βάζει «φωτιά» με την εντυπωσιακή της παρουσία.

Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς. Μεγάλη νικήτρια η Μπιγιονσέ.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αμερικής τιμήθηκαν από την Ακαδημία των Grammy.

Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς – Νικητής Κέντρικ Λαμάρ

Βραβείο Παγκόσμιας Επίδρασης – Νικήτρια η Αλίσια Κιζ.

«Όλοι μαζί θα ενωθούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Η μουσική που είναι η παγκόσμια γλώσσα μας ενώνει» είπε η Αλίσια Κιζ.

Ένα μνημόσυνο για τους ανθρώπους που έφυγαν την περσινή χρονιά!

Και τώρα η Μάιλι Σάιρους παρουσιάζει τον νικητή για την κατηγορία «Ο Καλύτερος Δίσκος της Χρονιάς». Νικητής ο Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar)



«Οι άνθρωποι στο Λος Άντζελες βοήθησαν ο ένας τον άλλον» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κέντρικ Λαμάρ.

Το Καλύτερο ντουέτο της χρονιάς. Νικητές ο Μπρούνο Μαρς και η Lady Gaga. «Είναι τιμή μου να είμαι δίπλα σου» είπε ο Μπρούνο Μαρς στη Lady Gaga.

Συγκινητική στιγμή της βραδιάς το αφιέρωμα στον Quincy Jones. Stevie Wonder και Will Smith μίλησαν για τον αξέχαστο μουσικό παραγωγό και τραγουδοποιό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Χάρβεϊ Μέισον Τζ. ανέφερε πως ο The Weeknd είχε κατηγορήσει την ακαδημία τα προηγούμενα χρόνια για έλλειψη διαφάνειας. Αξίζει να αναφέρουμε πως όταν ο Weeknd δεν είδε το όνομά του στη λίστα υποψηφιοτήτων Grammy το 2021, είχε πει πως τα «Τα Grammy παραμένουν διεφθαρμένα. «Οφείλετε σε εμένα και στους θαυμαστές μου, τη διαφάνεια της βιομηχανίας», είχε γράψει στο Twitter.

Ωστόσο απόψε έκανε μια εμφάνιση έκπληξη τραγουδώντας και ξεσηκώνοντας το κοινό καθώς με την αποψινή του παρουσίαση έβαλε τέλος στη διαμάχη του με την Ακαδημία των μουσικών βραβείων.

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ της Χρονιάς – Νικήτρια είναι η Σακίρα. Αφιέρωσε το βραβείο σε όλους τους μετανάστες.

Η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής έχει μέχρι στιγμής νίκες για τις Sabrina Carpenter, Charli xcx, Kendrick Lamar, Beyoncé και Doechii.

Κατηγορία Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης νικήτρια είναι η Τσάπελ Ρόουν.

Ο Benson Boone τραγουδάει το «Beautiful Things και είναι μια από τις ωραίες στιγμές της βραδιάς καθώς ξεσηκώνει το κοινό.

Η Τέιλορ Σουίφτ παρουσιάζει τις υποψηφιότητες για το Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ και νικήτρια είναι η Μπιγιονσέ!

Το τραγούδι του Kendrick Lamar «Not Like Us» έχει ήδη κερδίσει τρία βραβεία Grammy στην καλύτερη ραπ ερμηνεία.

Παρουσιάζονται αυτή την ώρα οι υποψηφιότητες για το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ της Χρονιάς και νικήτρια είναι η Doechii με το Alligator Bites Never Heal.

Οι Red hot chilli peppers στη σκηνή μας λένε μεταξύ άλλων πως οι άνθρωποι προσφέρονται για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.

Το καλύτερο Vocal Album πηγαίνει στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Ο Τρέβορ Νόα άνοιξε τη βραδιά λέγοντας πως η φετινή τελετή έχει σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Η διοργάνωση θα τιμήσει τα μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την προστασία των πολιτών.

Η Μπίλλι Άιλις τραγούδησε ζωντανά το τραγούδι της «Birds of a Feather».

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ξεσήκωσε το κοινό με την εντυπωσιακή εμφάνιση της στη σκηνή! Τραγούδησε τη μεγάλη της επιτυχία «Espresso».

Η Beyoncé κυριαρχεί στις υποψηφιότητες με 11, φτάνοντας συνολικά τις 99 υποψηφιότητες στην καριέρα της και κατακτώντας τον τίτλο της πιο πολυβραβευμένης καλλιτέχνιδας στην ιστορία των Grammy.

Άλλοι καλλιτέχνες με πολλές υποψηφιότητες:

Post Malone, Billie Eilish, Kendrick Lamar και Charli XCX (7 υποψηφιότητες)

Taylor Swift, Sabrina Carpenter και Chappell Roan (6 υποψηφιότητες)

Η φετινή τελετή έχει σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Η διοργάνωση θα τιμήσει τα μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την προστασία των πολιτών.

Ειδικότερα η «67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy θα δείξει επίσης πώς η δύναμη της μουσικής μπορεί να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση, να ανυψώσει και να υποστηρίξει όσους έχουν ανάγκη» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Χάρβεϊ Μέισον Τζ.

Η τελετή φιλοξένησε ζωντανές εμφανίσεις από κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως:

Billie Eilish, Charli XCX, Taylor Swift, Lady Gaga, Bruno Mars, Shakira, Teddy Swims, Benson Boone, Doechii, RAYE, Chappell Roan, Sabrina Carpenter και Shaboozey.

Επιπλέον, ένα ειδικό αφιέρωμα στον Quincy Jones παρουσίασαν οι Stevie Wonder, Janelle Monáe και Will Smith.

Μεταξύ των παρουσιαστών ήταν οι:

Taylor Swift, Olivia Rodrigo, SZA, Queen Latifah, Cardi B, Gloria Estefan, Victoria Monét και τα μέλη των Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis και Chad Smith.

Οι πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ (Ye), Μπιάνκα Σενσόρι, γδύνεται για τις κάμερες στα βραβεία Grammy 2025

SIMPLISMENTE SABRINA CARPENTER NO GRAMMY 2025 pic.twitter.com/H1d262HsTA — m (@flowerinstit) February 2, 2025

MMWATCH GRAMMY AWARD 2025 UPDATE – Bianca Censori arrives in COMPLETLY nude ensemble alongside husband Kanye West

Bianca shocked in a clear mini dress with no undergarments, leaving her assets on full display. pic.twitter.com/r9er91QarH — MassiVeMaC (@SchengenStory) February 2, 2025

Daniel Shores, αριστερά και Jessica Shores[/c