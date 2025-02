Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι, γδύνεται για τις κάμερες στα βραβεία Grammy 2025.

Ο Κάνιε Γουέστ (Ye) και η σύζυγός του έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή της 67ης απονομής των Βραβείων Grammy.

Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε γυμνή στο κόκκινο χαλί των μουσικών βραβείων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Kanye West should be facing federal charges,

Bianca is no more than his slave,

He publicly humiliating herself for his sexual gratification.

The music industry should 100% cancel him #ModernDaySlavery #Slavery #Slaves pic.twitter.com/fyeNfqB5cK

— Claire Dixon (@TottyofTotty) February 3, 2025