Η 67η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy Awards θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή (2 Φεβρουαρίου) στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, με τον κωμικό Τρέβορ Νοά να επιστρέφει ως παρουσιαστής για πέμπτη συνεχή φορά.

Η αποψινή τελετή θα συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια για την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Πολλές εκδηλώσεις της εβδομάδας των Grammy ακυρώθηκαν και η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της, MusiCares έχουν υποσχεθεί πάνω από 3,2 εκατομμύρια δολάρια σε επείγουσα βοήθεια σε επαγγελματίες της μουσικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Η 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy δεν θα αφορά μόνο την αναγνώριση και απόδοση τιμών στους καλύτερους στη μουσική φέτος. Θα δείξει επίσης πώς η δύναμη της μουσικής μπορεί να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση, να ανυψώσει και να υποστηρίξει όσους έχουν ανάγκη» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Χάρβεϊ Μέισον Τζ.

Η Beyoncé κυριαρχεί στις υποψηφιότητες με 11, φτάνοντας συνολικά τις 99 υποψηφιότητες στην καριέρα της και κατακτώντας τον τίτλο της πιο πολυβραβευμένης καλλιτέχνιδας στην ιστορία των Grammy.

Εάν η Beyoncé κερδίσει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, θα γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα που το κατακτά στον 21ο αιώνα.

Με το άλμπουμ της «Brat», η Charli xcx είναι υποψήφια για οκτώ βραβεία Grammy, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος για το «Guess» με την Eilish.

Ακόμη Τέιλορ Σουίφτ, η οποία θα απονείμει βραβείο είναι φέτος υποψήφια σε έξι κατηγορίες με το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department».

Η τραγουδίστρια έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, τέσσερις φορές στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς για τα «Midnights», «folklore», «1989» και «Fearless».

Στη φετινή τελετή απονομής για το Άλμπουμ της Χρονιάς συνυποψήφιες της Τέιλορ Σουίφτ εκτός από τη Beyoncé με το «Cowboy Carter», είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το «Short and Sweet» και η Μπίλι Άιλις με το «Hit Me Hard And Soft». Οι τρεις τραγουδίστριες είναι επίσης υποψήφιες στις κατηγορίες Τραγούδι και Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Όπως έχει ανακοινωθεί, λάιβ θα ανέβουν στη σκηνή οι: Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Doechii, RAYE, Shakira και Teddy Swims. Mια σειρά από επιπλέον ονόματα είναι: ο frontman των Coldplay, Chris Martin, ο θρύλος της Motown, Stevie Wonder, ο indie St. Vincent και ο βετεράνος της τζαζ, Herbie Hancock.

Στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στα Grammy προστέθηκαν και οι: Sheryl Crow, Brad Paisley, John Legend, Lainey Wilson, Janelle Monae, Jacob Collier, Cynthia Erivo και Brittany Howard.

Grammy 2025: Υποψηφιότητες

Το άλμπουμ της χρονιάς

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Το τραγούδι της χρονιάς

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – “Now And Then”

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Ο καλλιτέχνης/ η καλλιτέχνις της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – “Neon Pill”

Nick Cave & The Bad Seeds – “Song of the Lake”

Fontaines D.C. – “Starburster”

Kim Gordon – “Bye Bye”

St. Vincent – “Flea”

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – “Now And Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

IDLES – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Καλύτερο ροκ τραγούδι

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

St. Vincent – “Broken Man”

Pearl Jam – “Dark Matter”

Green Day – “Dilemma”

IDLES – “Gift Horse”

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – “us.”

Beyoncé feat. Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Min”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Disclosure – “She’s Gone, Dance On”

Four Tet – “Loved”

Fred Again and Baby Keem – “Leavemealone”

Justice and Tame Impala – “Neverender”

Kaytranada feat. Childish Gambino – “Witchy”

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rapsody & Hit-Boy – “Asteroids”

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – “Carnival”

Καλύτερη ραπ ερμηνεία

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Eminem – “Houdini”

Cardi B – “Enough (Miami)”

Doechii – “NISSAN ALTIMA”

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Common, Pete Rock, and Posdnuos – “When The Sun Shines Again”

Καλύτερη ερμηνεία μελωδικής ραπ

Jordan Adetunji feat. Kehlani – “Kehlani”

Beyoncé feat. Linda Martell and Shaboozey – “Spaghettii”

Future and Metro Boomin feat. The Weeknd – “We Still Don’t Trust You”

Latto – “Big Mama”

Rapsody feat. Erykah Badu – “3:AM”

Καλύτερο κάντρι άλμπουμ

Beyoncé – Cowboy Carter

Post Malone – F-1 Trillion

Kacey Musgraves – Deeper Well

Chris Stapleton – Higher

Lainey Wilson – Whirlwind

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία κάντρι

Beyoncé – “16 Carriages”

Jelly Roll – “I Am Not Okay”

Kacey Musgraves – “The Architect”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Chris Stapleton – “It Takes a Woman”

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att

Καλύτερο μουσικό βίντεο

A$AP Rocky – “Tailor Swif”

Charli XCX – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”