Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη νύχτα της μουσικής έχει ξεκινήσει. Η 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy επιστρέφει σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες και όλα δείχνουν πως θα είναι μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Οι φίλοι της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μερικούς από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να γράφουν ιστορία.

Ο Kendrick Lamar, με 22 βραβεία Grammy στο ενεργητικό του, βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή των υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά εννέα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι κορυφαίες κατηγορίες, όπως άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς. Ακολουθούν η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός και συνθέτης Cirkut, με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Φέτος, τα Grammy εμπλουτίζονται με δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ και Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργικότητα και την παράδοση.

«Κάθε χρόνο επανεξετάζουμε τις κατηγορίες και τους κανόνες των βραβείων, με στόχο να τους βελτιώνουμε και να τιμούμε τη δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Tα μεγάλα φαβορί της βραδιάς

Τα φαβορί επικεντρώνονται σε καλλιτέχνες που κυριάρχησαν τη χρονιά που πέρασε. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις αποδόσεις, τα επικρατέστερα ονόματα στις μεγάλες κατηγορίες είναι:

Kendrick Lamar: Θεωρείται ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, έχοντας λάβει πληθώρα υποψηφιοτήτων, με το κομμάτι “Not Like Us” να είναι ισχυρό φαβορί για τις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.

Sabrina Carpenter & Chappell Roan: Οι δύο καλλιτέχνιδες διεκδικούν με αξιώσεις το βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη, ενώ βρίσκονται ψηλά στις προβλέψεις και για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Lady Gaga & Bruno Mars: Το ντουέτο τους “Die With A Smile” είναι ένας από τους ισχυρότερους διεκδικητές στις κατηγορίες των τραγουδιών.

Bad Bunny: Παραμένει ισχυρό φαβορί για τις κατηγορίες της Latin μουσικής, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση των κριτικών.

Beyoncé: Παρόλο που οι φήμες για την παρουσία της εναλλάσσονται, το “Cowboy Carter” θεωρείται ένας από τους βασικούς “παίκτες” για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ποιοι θα εμφανιστούν;

Η Recording Academy έχει ήδη ανακοινώσει ότι η Sabrina Carpenter θα ανοίξει τη βραδιά με την πρώτη ζωντανή εμφάνιση της τελετής. Η ίδια συγκαταλέγεται στα ισχυρά φαβορί της χρονιάς, συγκεντρώνοντας έξι υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για τον δίσκο, το άλμπουμ και το τραγούδι της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία στη διεθνή ποπ σκηνή.

Ο Trevor Noah θα αναλάβει για έκτη συνεχόμενη φορά –και τελευταία– την παρουσίαση της τελετής. Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy, Ben Winston, τον χαρακτήρισε ως τον πιο επιδραστικό παρουσιαστή στην ιστορία του θεσμού, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στην ανανέωση και τη σύγχρονη εικόνα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, το κόκκινο χαλί θα καλυφθεί ζωντανά από το Associated Press με πολύωρη εκπομπή αφιερωμένη στις αφίξεις, τις δηλώσεις και τη μόδα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Τέιλορ Σουίφτ έμεινε εκτός υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy 2026 (68η τελετή) λόγω του χρονοδιαγράμματος κυκλοφορίας της μουσικής της.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Ηχογράφηση της Χρονιάς (Record of the Year)

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar με τη SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

Άλμπουμ της Χρονιάς (Album of the Year)

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator

Τραγούδι της Χρονιάς (Song of the Year)

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” (από το KPop Demon Hunters) – HUNTR/X

“Luther” – Kendrick Lamar με τη SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Wildflower” – Billie Eilish

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Best New Artist)

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Παραγωγός της Χρονιάς – Μη Κλασική Μουσική

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Τραγουδοποιός της Χρονιάς – Μη Κλασική Μουσική

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία

“Daisies” – Justin Bieber

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Disease” – Lady Gaga

“The Subway” – Chappell Roan

“Messy” – Lola Young

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden” – HUNTR/X

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé & Bruno Mars

“30 for 30” – SZA με τον Kendrick Lamar

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Καλύτερη Χορευτική / Ηλεκτρονική Ηχογράφηση

“No Cap” – Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” – Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax

“Space Invader” – Kaytranada

“Voltage” – Skrillex

“End of Summer” – Tame Impala

Καλύτερο Χορευτικό Ποπ Τραγούδι

“Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching” – Tate McRae

“Illegal” – PinkPantheress

Καλύτερο Χορευτικό / Ηλεκτρονικό Άλμπουμ

Eusexua – FKA Twigs

Ten Days – Fred Again..

Fancy That – PinkPantheress

Inhale / Exhale – Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 – Skrillex

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

“U Should Not Be Doing That” – Amyl and the Sniffers

“The Emptiness Machine” – Linkin Park

“Never Enough” – Turnstile

“Mirtazapine” – Hayley Williams

“Changes (Live)” – Yungblud feat. Nuno Bettencourt

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

“Night Terror” – Dream Theater

“Lachryma” – Ghost

“Emergence” – Sleep Token

“Soft Spine” – Spiritbox

“Birds” – Turnstile

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, the Creator

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

“Outside” – Cardi B

“Chains & Whips” – Clipse feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety” – Doechii

“TV Off” – Kendrick Lamar

“Darling, I” – Tyler, the Creator

Καλύτερο Λατινικό Ποπ Άλμπουμ

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mixteip – J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado – Feid

NAIKI – Nicki Nicole

EUB Deluxe – Trueno

Sinfónico (En Vivo) – Yandel