Τα βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, με τον κωμικό και πρώην παρουσιαστή του «The Daily Show», Τρέβορ Νόα, να αναλαμβάνει την παρουσίαση της τελετής για έκτη και τελευταία φορά.

Η 68η απονομή των βραβείων έγραψε ιστορία, αποτελώντας μια βραδιά κατά την οποία τα ρεκόρ κατέρρευσαν και τα όρια της μουσικής επαναπροσδιορίστηκαν. Ο Κέντρικ Λαμάρ αναδείχθηκε ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς, καθώς κατέκτησε τον τίτλο του ράπερ με τις περισσότερες βραβεύσεις στην ιστορία του θεσμού. Την ίδια στιγμή, ο Bad Bunny σημείωσε έναν θρίαμβο-ορόσημο, αποσπώντας το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos». Παράλληλα, η Lady Gaga επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή, κερδίζοντας τρεις σημαντικές διακρίσεις, ενώ η Billie Eilish κέρδισε το Τραγούδι της Χρονιάς. Συνολικά, η τελετή αποτέλεσε έναν ζωντανό εορτασμό της πολυφωνίας, της καινοτομίας και της διαρκούς εξέλιξης της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

Η Olivia Dean αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις, επικρατώντας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία με ονόματα όπως οι Katseye, The Marías, Addison Rae και Leon Thomas. Η νίκη της υπογραμμίζει την προσήλωση της Ακαδημίας στην ανάδειξη και στήριξη των πιο υποσχόμενων νέων φωνών της μουσικής βιομηχανίας.

Αναλυτικά οι νικητές:

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Τραγούδι της Χρονιάς

Billie Eilish – Wildflower

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Lola Young – Messy

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Lady Gaga – Mayhem

Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

Jelly Roll – Beautifully Broken

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar – GNX

Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Lady Gaga – Abracadabra

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Καλύτερο Rap Τραγούδι

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Leon Thomas – Mutt

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Turnstile – Never Enough

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Turnstile – Birds

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Kehlani – Folded

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

The Cure – Songs of a Lost World

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Zach Top – Ain’t In It for My Health

Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List

Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

The Cure – Alone

Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

Sinners

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Doechii – Anxiety

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)

Καλύτερο Folk Άλμπουμ

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Tame Impala – End of Summer

Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Tyla – PUSH 2 START

Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Παραγωγός της Χρονιάς

Cirkut

Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen

Ο Bad Bunny βραβεύτηκε για την καλύτερη παγκόσμια μουσική ερμηνεία. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης στην ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου είπε: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE έξω. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί. Επίσης, θα πω στους ανθρώπους ότι ξέρω ότι είναι δύσκολο να μην μισείς αυτές τις μέρες και μερικές φορές σκεφτόμουν ότι μολυνόμαστε [contaminados], δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τον λαό μας. Αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ».

Η Olivia Dean κέρδισε το Βραβείο Γκράμι Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη (Best New Artist). Η 26χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη επεσήμανε ότι είναι κόρη μετανάστη.

Η Olivia Dean ερμηνεύει το «Man I Need».

Ανοίγει το σόου με την εντυπωσιακή Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Ο Δαλάι Λάμα κέρδισε το πρώτο του Grammy για ηχογραφημένο βιβλίο – αφήγηση, ενώ το τραγούδι «Golden» από το «KPop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο τραγουδιού που γράφτηκε για οπτικά μέσα. Είναι η πρώτη φορά που ένα συγκρότημα K-pop κερδίζει Grammy. Το πρώτο του Grammy έλαβε ο βετεράνος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Best Rap Performance: Ο Kendrick Lamar συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία κερδίζοντας το βραβείο για το “TV Off” (Best Rap Song) και το “Luther” με τη SZA (Best Melodic Rap Performance).

Ένα ιστορικό σημείο: το K-pop act “Kpop Demon Hunters” έχει ήδη κερδίσει το πρώτο Grammy για ένα K-pop συγκρότημα στην κατηγορία Best Song Written for Visual Media.

Φέτος, τα Grammy εμπλουτίστηκαν με δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ και Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργικότητα και την παράδοση.

«Κάθε χρόνο επανεξετάζουμε τις κατηγορίες και τους κανόνες των βραβείων, με στόχο να τους βελτιώνουμε και να τιμούμε τη δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί για την 68η απονομή των βραβείων Grammy (2026) στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.