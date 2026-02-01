Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη νύχτα της μουσικής έχει ξεκινήσει. Η 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy ξεκινάει σε λίγες ώρες (ξημερώματα Δευτέρας 2/2), στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες και όλα δείχνουν πως θα είναι μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Οι φίλοι της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μερικούς από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να γράφουν ιστορία. Την παρουσίαση αναλαμβάνει για έκτη και τελευταία φορά ο Trevor Noah, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τα Grammys «την καλύτερη συναυλία που μπορείς να δεις σε μία μόνο βραδιά».

Ο Kendrick Lamar, με 22 βραβεία Grammy στο ενεργητικό του, βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή των υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά εννέα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι κορυφαίες κατηγορίες, όπως άλμπουμ της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς και τραγούδι της χρονιάς. Ακολουθούν η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός και συνθέτης Cirkut, με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Δείτε την τελετή ζωντανά:

Φέτος, τα Grammy εμπλουτίζονται με δύο νέες κατηγορίες: Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ και Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργικότητα και την παράδοση.

«Κάθε χρόνο επανεξετάζουμε τις κατηγορίες και τους κανόνες των βραβείων, με στόχο να τους βελτιώνουμε και να τιμούμε τη δημιουργική μας κοινότητα με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Ποιοι θα εμφανιστούν στη σκηνή

Η Recording Academy έχει ήδη ανακοινώσει ότι η Sabrina Carpenter θα ανοίξει τη βραδιά με την πρώτη ζωντανή εμφάνιση της τελετής. Η ίδια συγκαταλέγεται στα ισχυρά φαβορί της χρονιάς, συγκεντρώνοντας έξι υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για τον δίσκο, το άλμπουμ και το τραγούδι της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία στη διεθνή ποπ σκηνή.

Ο Trevor Noah θα αναλάβει για έκτη συνεχόμενη φορά –και τελευταία– την παρουσίαση της τελετής. Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy, Ben Winston, τον χαρακτήρισε ως τον πιο επιδραστικό παρουσιαστή στην ιστορία του θεσμού, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στην ανανέωση και τη σύγχρονη εικόνα της διοργάνωσης.

H Lady Gaga αναμένεται να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, αν και τα τραγούδια που θα ερμηνεύσει παραμένουν έκπληξη, ενώ οι Justin Bieber & Bruno Mars έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στη σκηνή.

Ακόμη η εκδήλωση In Memoriam των 68ων Βραβείων Grammy περιλαμβάνει συγκινητικά αφιερώματα που αποτίουν φόρο τιμής σε κορυφαίους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Συγκεκριμένα το In Memoriam περιλαμβάνει αφιέρωμα στον Όζι Όζμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025. Την παρουσίαση θα αναλάβει ο Post Malone, μαζί με τους Slash και Duff McKagan των Guns N’ Roses, τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και τον παραγωγό Andrew Watt.

Παράλληλα, η Lauryn Hill θα τιμήσει με ειδική εμφάνιση τους D’Angelo και Roberta Flack.

Οι πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί για την 68η απονομή των βραβείων Grammy (2026) πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.