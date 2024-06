Η επαναλειτουργία του Cine Paris έφερε τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες σινεφίλ κάτω από την Ακρόπολη, σημειώνοντας απανωτά sold out και κάνοντας εκ νέου την ιστορική κινηματογραφική αίθουσα talk of the town. Το πρώτο μεγάλο αφιέρωμα που παρουσιάζει εκεί το Cinobo, έχει τίτλο Greek Classics και φέρνει το κλασικό ελληνικό σινεμά στο επίκεντρο επανασυστήνοντας στο κοινό μεγάλες ταινίες και με αγγλικούς υπότιτλους.

Greek Classics: Στη δεκαετία του ‘50, παράλληλα με την ανασυγκρότησή της σε όλους τους τομείς, η Ελλάδα ξεκίνησε να παράγει κινηματογράφο που έφερνε μαζικά το κοινό στις αίθουσες όλης της χώρας αλλά κυρίως δημιουργούσε για πρώτη φορά εξωστρέφεια που έβαζε την χώρα στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Μέσα σε λίγα χρόνια, το σινεμά μας γέννησε νέους θρύλους αλλά είδε και σκηνοθέτες του να ταξιδεύουν σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως αυτά της Βενετίας και των Καννών, ενώ ακολούθησαν και επισκέψεις αμερικανικών στούντιο που είδαν την Αθήνα και τον Πειραιά ως κινηματογραφικό τοπίο.

Αυτή η σημαντική δεκαετία για το ελληνικό σινεμά έρχεται στην επιφάνεια με το αφιέρωμα Greek Classics που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στο Cine Paris με την επιμέλεια του Cinobo. Ο Νίκος Κούνδουρος, ο Μιχάλης Κακογιάννης και ο Ζιλ Ντασέν βρίσκονται πίσω από την κάμερα, και η Μελίνα Μερκούρη, η Έλλη Λαμπέτη, ο Γιώργος Φούντας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Χορν πρωταγωνιστούν σε ιστορίες γύρω από την Πλάκα, το κέντρο της Αθήνας, το Δουργούτι και τον Πειραιά, που έκαναν το γύρο του κινηματογραφικού κόσμου.

Το Greek Classics ξεκινά σήμερα ( Δευτέρα 10 Ιουνίου) με 2 προβολές (21:00 και 23:00) της αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου, Ο Δράκος, και θα συνεχίζεται κάθε Δευτέρα ως τις 15 Ιουλίου. Όλες οι ταινίες του αφιερώματος θα προβληθούν με αγγλικούς υπότιτλους, σε ένα κάλεσμα προς το διεθνές κοινό που βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να απολαύσει διαμάντια του ελληνικού σινεμά στον ξεχωριστό χώρο του Cine Paris.

Πρόγραμμα

10/6 | Ο Δράκος // The Ogre of Athens – Νίκος Κούνδουρος (1956, 103’)

Ένας ασήμαντος τραπεζοϋπάλληλος ετοιμάζεται να περάσει μόνος τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς, όταν τρομοκρατημένος συνειδητοποιεί την ομοιότητά του με κάποιον κακοποιό που οι εφημερίδες αποκαλούν «Ο Δράκος». Εξαιτίας αυτής της παρεξήγησης, βρίσκεται στο στόχαστρο της αστυνομίας και βρίσκει καταφύγιο σ’ ένα καμπαρέ.

17/6 | Κυριακάτικο Ξύπνημα // Windfall in Athens – Μιχάλης Κακογιάννης (1954, 91’)

Δύο πιτσιρικάδες, κλέβουν τα ρούχα και μαζί το λαχείο μιας νεαρής πωλήτριας στη διάρκεια του κυριακάτικου μπάνιου της. Το λαχείο θα το αγοράσει ένας φτωχός μουσικός. Όταν το λαχείο κληρώσει, η πωλήτρια θα θυμηθεί το νούμερο του και θα το διεκδικήσει με πείσμα από τον μουσικό. Τελικά θα μοιραστούν το ποσό και θα ενώσουν τις ζωές τους.

24/6 | Ποτέ την Κυριακή // Never on Sunday – Ζιλ Ντασέν (1960, 91’)

Ένας Αμερικανός γοητευμένος από τον αρχαίο πολιτισμό φτάνει στην Ελλάδα, σίγουρος ότι θα βρει την αιώνια αλήθεια. Στην περιπλάνησή του γνωρίζει την Ίλια, μια πόρνη, που έχει την αξιοπρέπεια να διαλέγει η ίδια τους πελάτες της. Την ερωτεύεται με πάθος και ως άλλος Πυγμαλίων προσπαθεί να τη διαπλάσει. Όμως η Ίλια έχει άλλα σχέδια. Εγκαταλείπει τα μαθήματα κλασικής παιδείας που της προσφέρει ο Αμερικανός, εγκαταλείπει και τον ίδιο για να αφεθεί στον έρωτα ενός Ελληνοϊταλού λιμενεργάτη.

01/7 | Στέλλα // Stella – Μιχάλης Κακογιάννης (1955, 90’)

Η Στέλλα είναι τραγουδίστρια στο κέντρο Παράδεισος, που διευθύνει η Μαρία και έχει δεσμό με τον Αλέκο, γόνο πλούσιας οικογένειας. Για μια ακόμη φορά, αυτή θα είναι που θα θέσει τέρμα στο δεσμό τους, πριν έρθει η φθορά. Ο Αλέκος θα σκοτωθεί σε ένα ατύχημα. Η Στέλλα αρχικά θα αποφύγει την στενή πολιορκία του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Μίλτου. Αργότερα θα υποκύψει στη γοητεία του. Όμως θα θέσει τους δικούς της όρους προκειμένου να συνεχιστεί η σχέση τους.

8/7 | Το Τελευταίο Ψέμα // A Matter of Dignity – Μιχάλης Κακογιάννης (1958, 112’)

Ο πατέρας της Χλόης βρίσκεται ένα βήμα πριν την χρεοκοπία αλλά η μητέρα της πιστεύει πως πρέπει να συνεχίσουν να έχουν επαφή με τους ευκατάστατους φίλους τους με τη βοήθεια δανεικών χρημάτων. Μ` αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν την κόρη τους. Η Χλόη έχει επαφή με έναν πλούσιο μεσήλικα γνωστό τους, τον Δρίτσα, όμως, ένα βράδι θα γνωρίσει τον πλούσιο Γαλάνη.

15/7 | Μαγική Πόλη // The Magic City – Νίκος Κούνδουρος (1954, 80’)

Ο Κοσμάς, ένας νεαρός που ζει σε μια φτωχογειτονιά, προσπαθεί συνεχώς να τα βγάλει πέρα, ελπίζοντας σε μια καλύτερη μοίρα. Εξαιτίας των χρεών του, μπλέκεται στην παρανομία και το λαθρεμπόριο. Η ηθική του δοκιμάζεται και προσπαθεί να βρει μια διέξοδο.

Λίγες πληροφορίες για το Cine Paris

Το Cine Paris βρίσκεται στην ταράτσα του χαρακτηρισμένου ως νεότερου μνημείου κτηρίου του Stelios Philanthropic Foundation της οδού Κυδαθηναίων 22, που διαθέτει μία από τις ωραιότερες θέες της Αθήνας. Το Cinobo ανέλαβε την επαναλειτουργία του ιστορικού θερινού σινεμά και έπειτα από δουλειά μηνών, παραδίδει το Cine Paris πλήρως ανακαινισμένο, αναβαθμισμένο και πλέον προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία.

Στόχος της ομάδας του Cinobo ήταν να παραμείνει πιστή στην παράδοση και το ύφος των κλασικών χαρακτηριστικών καλοκαιρινών κινηματογράφων που αποτελούν σήμα κατατεθέν της Αθήνας. Το brand και design επιμελήθηκε το MB STUDIO του Μίλτου Μπότη, την αρχιτεκτονική πρόταση το γραφείο SpatialArchitecture + Design των Βασιλίνα Καούρη και Μάρω Κρούσκα και τη μελέτη φωτισμού ο Γιώργος Τέλλος και η εταιρία του Lighting Art. Το σινεμά εξοπλίστηκε με σύγχρονη μηχανή προβολής υψηλών προδιαγραφών,περιμετρικά ηχεία για Dolby 7.1 ήχο, καθώς και με νέα οθόνη για τις βέλτιστες συνθήκες προβολής.