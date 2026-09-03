Ποιος ήταν πραγματικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή που σημάδεψε την Ελλάδα;

Τον Οκτώβριο του 2026, η σκηνή του Christmas Theater φιλοξενεί την παράσταση «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης», μια θεατρική αναδρομή στη ζωή, το έργο και την εποχή ενός από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού.

Ένα παιδί από το Περιστέρι, μεγαλωμένο μέσα στη φτώχεια, που γνώρισε τον πόλεμο, την Κατοχή και τη Μακρόνησο. Ένας νεαρός υδραυλικός που ονειρεύτηκε μια καλύτερη ζωή και ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της Ελλάδας.

Μια ζωή γεμάτη αγώνες, έρωτες, μεγάλες συνεργασίες, οικογένεια, χαρές, απώλειες και δοκιμασίες.

Η παράσταση ακολουθεί τη διαδρομή του Γρηγόρη Μπιθικώτση από τα παιδικά του χρόνια και τις γειτονιές του Περιστερίου, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της Μακρονήσου, στα λαϊκά πάλκα και, τελικά, στις μεγάλες μουσικές συνεργασίες που άφησαν εποχή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας δημοσιογράφος της εποχής μας, ο οποίος αναλαμβάνει να ερευνήσει τη ζωή και το έργο του Μπιθικώτση. Ξεκινώντας από το σήμερα, ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και συναντά πρόσωπα, γεγονότα και τραγούδια που συνθέτουν το παζλ μιας ολόκληρης εποχής.

Μέσα από τη μουσική και τη θεατρική αφήγηση, η πορεία του Μπιθικώτση συναντά τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος και σημαντικοί δημιουργοί της εποχής αποτελούν σταθμούς μιας καλλιτεχνικής διαδρομής που συνέδεσε το λαϊκό τραγούδι με την ποίηση και έδωσε φωνή σε στίχους που αγαπήθηκαν από ολόκληρες γενιές.

Και ενώ όλοι μιλούν για εκείνον, ο ίδιος ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης βρίσκεται διαρκώς παρών στη σκηνή ως ένας βουβός παρατηρητής της ζωής του. Παρακολουθεί το παιδί που υπήρξε, τον νέο που αγωνίστηκε, τον άντρα που αγάπησε, τον σύζυγο, τον πατέρα, τον φίλο και, τελικά, τον καλλιτέχνη που έγινε θρύλος.

Ένας άνθρωπος συναντά τον μύθο του.

Το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν και η μνήμη μετατρέπεται σε ζωντανή εμπειρία. Η παράσταση δεν αφηγείται μόνο τη βιογραφία ενός μεγάλου τραγουδιστή· φωτίζει παράλληλα την Ελλάδα μιας ολόκληρης εποχής — τις δυσκολίες, τις αλλαγές, τα όνειρα και τις ελπίδες των ανθρώπων της.

Γιατί ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν ανήκει μόνο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ανήκει σε όλους εκείνους που τραγούδησαν έναν στίχο του, συγκινήθηκαν με τη φωνή του ή αναγνώρισαν μέσα στα τραγούδια του ένα κομμάτι από τη δική τους ζωή.

Μια παράσταση για τη φωνή που έγινε μνήμη.

Για τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο.

Για μια Ελλάδα που τραγούδησε, αγάπησε, πόνεσε και ονειρεύτηκε.

Γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος τραγουδά έναν στίχο του Μπιθικώτση, η ιστορία συνεχίζεται.

Και τότε ο «Σερ» δεν ανήκει πια μόνο στο παρελθόν.

Ανήκει στο παρόν. Και στο μέλλον.

Οι συντελεστές

Σκηνοθεσία – Κείμενο: Δημήτρης Μαλισσόβας

Διεύθυνση Ορχήστρας: Άκης Κατσουπάκης

Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Τα τραγούδια ερμηνεύουν

Γιάννης Κότσιρας – Μπάμπης Στόκας – Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Τους ρόλους ενσαρκώνουν

Τάσος Χαλκιάς – Φίλιππος Σοφιανός – Ματίνα Νικολάου – Σαλίνα Γαβαλά – Μίλλη Καραλή.

Στον ρόλο της Μητέρας: Ελένη Γερασιμίδου

Στον ρόλο του Δημοσιογράφου: Χρήστος Φερεντίνος

Στην παράσταση συμμετέχει 25μελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα, δημιουργώντας μια μεγάλη θεατρική και μουσική παραγωγή αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

«Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»

Οκτώβριος 2026 | Christmas Theater