Ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ επιστρέφει δυναμικά στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης και υπόσχεται να βάλει φωτιά στη διασκέδαση της πόλης.

Ο ανερχόμενος ερμηνευτής κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα εμφανίζεται και τη φετινή σεζόν στο Room Live, εκεί όπου βρέθηκε και πέρυσι στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη.

Αυτή τη φορά, όμως, η παρουσία του αποκτά διαφορετική διάσταση, αφού επιστρέφει με αναβαθμισμένο ρόλο, ως guest του σχήματος, έχοντας πλέον στις αποσκευές του την επιτυχία του single «Φέρτε Χάπια».

Το τελευταίο τραγούδι του Γρηγόρη Χατζημιχαήλ κατάφερε από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό, έχοντας συγκεντρώσει σε λίγους μήνες 1,5 εκατομμύριο views στο YouTube.

Έπαιξε δυνατά στα μεγαλύτερα clubs της χώρας, ενώ βρήκε σημαντική θέση και στις ραδιοφωνικές συχνότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και δημιουργώντας νέα δεδομένα για την καλλιτεχνική πορεία του ερμηνευτή.

Με αυτή την επιτυχία ως παρακαταθήκη και με ανανεωμένη διάθεση, ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Room Live, σε ένα φουλ ανεβαστικό σχήμα στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης ο Διογένης, ο Κώστας Μικέλης και η Ευτυχία Κωστίκα.