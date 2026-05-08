Η γκαλερί a.antonopoulou.art παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Γιάννη Τζώρτζη «Γροιλανδία: Μπλε Πάγος», μια φωτογραφική καταγραφή της αρκτικής Γροιλανδίας με έντονη οικολογική και κοινωνικοπολιτική διάσταση.

Η έκθεση αναδεικνύει το επιβλητικό τοπίο των παγετώνων μέσα από μια αισθητική και ταυτόχρονα στοχαστική προσέγγιση. Ο «μπλε πάγος» λειτουργεί ως κεντρικό σύμβολο της εύθραυστης ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της απειλής που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, το έργο φωτίζει τη ζωή των τοπικών κοινοτήτων Ινουίτ, οι οποίες διατηρούν μια άμεση και βιώσιμη σχέση με το περιβάλλον, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης σε ακραίες συνθήκες.

Η έκθεση συνδυάζει καλλιτεχνική, επιστημονική και περιβαλλοντική οπτική, επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις παγκόσμιες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μέσα από τη δύναμη της εικόνας, ο καλλιτέχνης προσεγγίζει τη φύση ως φορέα «υψηλού», προκαλώντας δέος αλλά και στοχασμό για την ανθρώπινη ευθύνη.

Ο Γιάννης Τζώρτζης, με πολυδιάστατη δράση ως καλλιτέχνης και περιβαλλοντικός ακτιβιστής, επιδιώκει να αναδείξει την ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων και της πολιτισμικής ταυτότητας των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Δανίας στην Ελλάδα και πραγματοποιείται από 7 Μαΐου έως 13 Ιουνίου 2026.

