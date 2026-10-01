GS HELLAS 2026: Λάμψη και υπερθέαμα στην εκλογή της Miss Universe Greece

Ο απόλυτος θεσμός ομορφιάς της χώρας, τα Εθνικά Καλλιστεία, GS HELLAS 2026, για δέκατη έκτη χρονιά κατάφερε να προσφέρει ένα φαντασμαγορικό θέαμα που τα είχε όλα.

Τα GS HELLAS φέτος πραγματοποιήθηκαν στο κατάμεστο ROX club, σε μια διοργάνωση που ήταν αφιερωμένη στη θάλασσα και την ταχύτητα.

Τη λαμπερή βραδιά, η οποία προβλήθηκε σε 130 χώρες, παρουσίασαν ο Πρόεδρος του Διαγωνισμού, Γιώργος Κούβαρης και η εκθαμβωτική Νίνα Λοτσάρη.

Φέτος η παραγωγή των Εθνικών Καλλιστείων GS HELLAS 2026, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού στην κριτική επιτροπή κάθισαν μέχρι διεθνείς κριτές όπως: η Βασίλισσα MARIA LEONORΑ TORRES από Φιλιππίνες, ο SATYA BABU Πρόεδρος Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ινδίας και η Julia Ann Cluev Miss Universe Europe and Middle East από την Μάλτα.

Οι τρεις διεθνείς κριτές, έμειναν στην Ελλάδα και ξεναγήθηκαν σε ιστορικά αξιοθέατα της χώρας, με τον θεσμό να φροντίζει ώστε να γνωρίσουν τις ελληνικές γεύσεις και τον τρόπο διασκέδασης μας.

Τη βραδιά άνοιξε καλλιτεχνικά η Έλενα Χαραμή, η οποία τραγούδησε το «Πίστα από Φώσφορο» και τα κομμάτια «Κύμα» και «Το Δίχτυ». Την σκυτάλη στην συνέχεια πήρε η Ηλιάνα Ζερβά με ένα ποτ-πουρί επιτυχιών, με τη βραδιά να κλείνει μουσικά ο ένας και μοναδικός Θέμης Αδαμαντίδης.

Καθ ‘όλη την διάρκεια της βραδιάς τη μουσική του διαγωνιστικού μέρους, αλλά και γενικότερα την μουσική της βραδιάς, επιμελήθηκε η μοναδική Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

Τα φορέματα υψηλής ραπτικής που φόρεσαν οι διαγωνιζόμενες την βραδιά του τελικού, υπογράφει η σχεδιάστρια Έλενα Τσίκλου, η οποία είναι και η επίσημη σχεδιάστρια για το Miss Universe Greece, και δημιουργίες της θα φορεθούν από την Miss Universe Greece 2026 κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στο Πουέρτο Ρίκο.

Τη βραδιά του μεγάλου τελικού τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι της ναυτιλίας, του επιχειρείν, της δημοσιογραφίας, της ελληνικής showbiz, της κεντρικής πολιτικής σκηνής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αθλητισμού όπως:

ο Δήμαρχος Λουτρακίου κ. Γκιώνης Γεώργιος, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος Περάματος κ. Λαγουδάκος Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού κ. Βαγενάς Στέφανος, ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Κώτσος Ιωάννης, ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Βρεττάκος Γεώργιος, ο Στρατηγός ΓΑΔΑ κ. Παπακώστας Βασίλειος, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κα. Γιαννακοπούλου Νάντια, η Υποψήφια του ΠΑΣΟΚ κα. Αναστασίου Βάσια, ο δημοσιογράφος και εκδότης κ. Σπίνος Άρης, ο Πρόεδρος της Super League 2 κ. Πέτρος Μαρτσούκος, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ κ. Τσιόδας Σάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Αττικής – κα. Μπαρμπαγιάννη Τζένη, η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Αττικής κ. Μάκρη Ρούλα, ο Ιδιοκτήτης Ναυτιλιακής κ. Ξενάκης Γεώργιος, ο Ιδιοκτήτης Ναυπηγείου κ. Βουτυράκος Πέτρος, οι Σχεδιαστές Μόδας, κ. Βασίλης Μπόρσης, κ. Τρανούλης Τάσος, κ. Μάικ Νικολάττος.

Δυναμικό παρών έδωσαν η Χρυσή Ολυμπιονίκης, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κεκτρικής Μακεδονίας κα. Πατουλίδου Βούλα, από τον χώρο της Ναυτιλίας και του REAL ESTATE κα. Έλενα Τάλυς, ο ιδιωτικός ερευνητής κ. Τσούκαλης Γεώργιος και ο δημοσιογράφος – αθλητικογράφος Αλέκος Θεοφιλόπουλος.

Την κριτική επιτροπή πλαισίωσαν άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης, της μόδας και του επιχειρείν.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του θεσμού των Καλλιστείων, Γιώργος Κούβαρης, δήλωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ υπερήφανος που σε μία περίοδο όπου στο διεθνές στερέωμα όλα είναι ρευστά, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια παραγωγή παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως, και να φέρουμε την Ελλάδα σε πρώτο πλάνο ομορφιάς.

Το όραμά μας δεν είναι άλλο από την διάδοση του πολιτισμού μας μέσω των διεθνών πρεσβευτών μας και είναι πιο δυνατό από ποτέ.

Η Ολίβια Βασιλόπουλου είναι μια πρέσβειρα με παιδεία και κατάρτιση, μιλάει πέντε ξένες γλώσσες και ο στόχος μας είναι να στρέψουμε τα βλέμματα του οργανισμού MISS UNIVERSE πάνω μας.

Ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θεωρώ πως η Ελλάδα αυτή την χρονιά θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και η φωνή της Ολίβιας θα ακουστεί παγκοσμίως να φωνάζει δυνατά: ΤΑΚΕ OUR HISTORY BACK.

Μεγάλο «ευχαριστώ» στην εταιρεία SEA JETS και προσωπικά στον Μάριο Ηλιόπουλο, που για δεύτερη συνεχόμενη χρoνιά είναι συνοδοιπόρος στο όραμά μας.

Ειδικό «ευχαριστώ» στον φίλο μου Μάριο, έναν άνθρωπο που αν και θα μπορούσα να του αποδώσω πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς θα εμείνω σε έναν: Αυθεντικός, με Παιδεία» .

Να τονιστεί ότι η ΜΙSS UNIVERSE GREECE 2026, Oλίβια Βασιλοπούλου θα εκπροσωπήσει στις 24 Νοεμβρίου την Ελλάδα στο Miss Universe, στο Πουέρτο Ρίκο.

Οι νικήτριες της βραδιάς είναι οι εξής:

1) STAR GS HELLAS 2026/MISS UNIVERSE GREECE 2026 – Oλίβια Βασιλοπούλου

2) APHRODITE GS HELLAS 2026/1st R.U MISS UNIVERSE GREECE 2026 – Λαμπρινή Τζανιδάκη

3) ΜΙSS GS HELLAS 2026/2nd R.U MISS UNIVERSE GREECE 2026 – Γεωργία Μπομπού

4) MISS TOURISM GS HELLAS 2026/3rd R.U MISS UNIVERSE 2026 – Mύρινα Κοντονή

5) MODEL OF THE YEAR GS HELLAS 2026/4th R.U MISS UNIVERSE 2026 – Ηλιάνα Μαχρέμη

6) 1 R.U STAR GS HELLAS – Tριανταφυλλιά Κάλτσου

7) MISS YOUNG GS HELLAS 2026 – Μυρσίνη Σταυριανού

8) MISS PHOTOMODEL GS HELLAS 2026 – Μαρία Τασσοπούλου