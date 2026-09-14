Η Δανάη Καλοπήτα υπογράφει το κείμενο και πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Γυμνή», η οποία ξεκινά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και θα παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη στις 21:15. Πρόκειται για έναν απρόσμενο μονόλογο για την απόλυτη αγάπη, την οικογένεια, τη μοναξιά, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον πρώτο μεγάλο έρωτα, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου.

Επειδή κάποια βράδια, ο μόνος άνθρωπος που έχεις να αγκαλιάσεις είσαι εσύ.

Η «Γυμνή» αφηγείται την ιστορία τής Σοφίας, μιας νέας γυναίκας έγκλειστης σε ψυχιατρικό ίδρυμα, που βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στη μνήμη και την πραγματικότητα, συνομιλώντας με τις φωνές μέσα στο μυαλό της. Προσπαθώντας διαρκώς να βρει την έξοδο από τη φαντασίωση στην αλήθεια, αντιμετωπίζει πρόσωπα και γεγονότα που θολώνουν ακόμη περισσότερο τα όρια. Ο πατέρας που πίστευε πως την εγκατέλειψε βρίσκεται στο ίδιο ίδρυμα. Η μητέρα που θεωρεί νεκρή εμφανίζεται ξανά μπροστά της. Και η Ελπίδα, η γυναίκα την οποία ερωτεύθηκε και που της προσφέρει την ασφάλεια που τόσο αποζητά, μεταμορφώνεται σε σύμβολο της ανάγκης της να την αγαπήσουν, να την αγγίξουν και να την αναγνωρίσουν ως άνθρωπο και όχι ως ασθενή.

«Γυμνή» από το βάρος της πραγματικότητας, ακροβατεί ασταμάτητα στα όρια μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος, της μνήμης και της ψευδαίσθησης, της αλήθειας και της ανάγκης μας να πλάθουμε ιστορίες για να αντέξουμε τον πόνο.

Επί σκηνής, η Δανάη Καλοπήτα, γυμνή από ρούχα και συμβάσεις, θέτει διαρκή ερωτήματα και μας προσκαλεί σε ένα θεατρικό ταξίδι στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, όπου η τρέλα γίνεται καθρέφτης της κοινωνίας και η αγάπη μετουσιώνεται στην τελευταία πιθανότητα σωτηρίας. Επειδή, ίσως, όταν όλα μέσα μας καταρρέουν, ό,τι στέκει ζωντανό δεν είναι ούτε η λογική ούτε η μνήμη, αλλά το γυμνό μας σώμα, η φύση μας και η ανάγκη μας να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Άλλωστε, η πιο δύσκολη αγκαλιά είναι αυτή που πρέπει να κάνουμε σε εμάς τους ίδιους.

Σημ.: Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 16 ετών. Περιέχει γυμνό και σκληρό λόγο.

Πληροφορίες

Θέατρο Καλλιρόης

Καλλιρρόης 10, Αθήνα | Τ.: 212810 3215

Από Πέμπτη15 Οκτωβρίου 2026

Κάθε Πέμπτη, στις 21:15

Εισιτήρια

Προπώληση online: «Γυμνή» | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων: 15€ Γενική είσοδος | 12€ Άνεργοι, φοιτητές

Βιογραφικό σημείωμα

Η Δανάη Καλοπήτα είναι ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας. Αποφοίτησε το 2021 από τη Θεατρική Σχολή Τέχνες 100.

Η επαγγελματική της πορεία στο θέατρο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 με την παράσταση «Το Χριστουγεννιάτικο Μυστικό», η οποία έκανε πρεμιέρα στην Τήνο και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο Θέατρο Αλκμήνη στην Αθήνα.

Τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε τον ομώνυμο ρόλο στην παράσταση «Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας». Η παράσταση εξελίχθηκε στη συνέχεια σε θεατρικό μονόλογο και αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο της μέχρι σήμερα πορείας της, καθώς παρουσιάστηκε επί τρία χρόνια σε θέατρα της Αθήνας, με αφετηρία το Θέατρο Αλκμήνη, αλλά και σε περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας.

Τον Οκτώβριο του 2023 συμμετείχε στο έργο του Νιλ Σάιμον «Θα σε δω στον Παράδεισο», ερμηνεύοντας τον ρόλο της Αρλέν, δίπλα στους Άννα Ανδριανού και Γιώργη Κοντοπόδη. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Τον Μάιο του 2024 ακολούθησε η συμμετοχή της στην παράσταση «Ο Μπογιατζής», στον ρόλο της Μάρσια, μαζί με τον Γιώργη Κοντοπόδη και την Ιωάννα Μαρμάρου. Η παραγωγή παρουσιάστηκε στο Θέατρο Αυλαία στην Αθήνα και πραγματοποίησε περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας, διαγράφοντας συνολική πορεία δύο ετών.

Το 2026 εντάχθηκε στο καστ της παράστασης «Αττίκ, μια ζωή χειροκροτήματα», στον ρόλο της Σούρα, μια παραγωγή που συνεχίζει την πορεία της. Οι παραπάνω θεατρικές δουλειές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σταθερής και δημιουργικής συνεργασίας της με τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Λιακόπουλο.

Παράλληλα με την υποκριτική, η Δανάη αναπτύσσει τη δική της δημιουργική φωνή μέσα από τη συγγραφή. Έχει ήδη εκδώσει ποιητική συλλογή, ενώ έχει γράψει και το θεατρικό έργο «Γυμνή», το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 15 Οκτωβρίου 2026 στο Θέατρο Καλλιρρόης, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου.

Ιδιαίτερη θέση στην καλλιτεχνική της αναζήτηση κατέχει το ψυχολογικό θέατρο και η διερεύνηση της εσωτερικής διαδρομής των χαρακτήρων. Αντιμετωπίζει την υποκριτική ως μια διαρκή διαδικασία ανακάλυψης και εξέλιξης, επιδιώκοντας να δοκιμάζει διαφορετικές τεχνικές, προσεγγίσεις και ερμηνευτικά εργαλεία. Την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι ρόλοι που της επιτρέπουν να απομακρύνεται από το οικείο, να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης ψυχολογίας και να διευρύνει τα εκφραστικά της μέσα.

Για τη Δανάη, το θέατρο αποτελεί χώρο προσωπικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η επιθυμία της να συναντά διαφορετικούς ρόλους, σκηνοθετικές ματιές και θεατρικές φόρμες αποτελεί βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, με στόχο κάθε νέα συνεργασία και κάθε νέος χαρακτήρας να ανοίγουν έναν διαφορετικό δρόμο έκφρασης.