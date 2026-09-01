Η Μεσόγειος, μια περίκλειστη θάλασσα, μια θάλασσα αρχαίων πολιτισμών, αρχαίων γλωσσών, δημιουργημάτων. Ο δικός μας τόπος.

Και από την άλλη πλευρά η γυναικεία φιγούρα, Αρχαία θεά, Θεομήτωρ, γυναίκα του αγρού, του Αγώνα, της καθημερινότητας, της οικογένειας, της φιλοξενίας, αλλά και γυναίκα είδωλο, γυναίκα των Τεχνών.

Αυτά οδηγήσαν σε μια έκθεση, που σκοπό είχε να αναδείξει τη φιγούρα της γυναίκας μέσα στον χρόνο, έτσι όπως οι σύγχρονοι δημιουργοί την έχουν καταγράψει, όχι μια οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά τη γυναίκα της Μεσογείου.

Κανένα μέρος δεν είναι καταλληλότερο της Κρήτης σαν θέατρο αυτής της παρουσίασης, το εξαιρετικό Παλιό Βενετσιάνικο Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου στο κέντρο του λιμανιού των Χανίων.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής και γλυπτικής καλλιτεχνών από την Αθήνα και την Κρήτη, που εμπνεύσθηκαν ακριβώς από αυτό το θέμα.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από την Unesco Πειραιώς και νήσων και από την επιμελήτρια εικαστικών Εκθέσεων καθηγήτρια Ράνια Καπελιάρη και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του Δήμου Χανίων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 2/9 /26 (ώρες 17:00-20:00) και θα διαρκέσει μέχρι τις 13/9.

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 12:00-20:00

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Μαρία Αποστόλου, Αθήνα Γαλανάκη, Μαρία Γενιτσαρίου, Μαρία Διακοδημητρίου, Τάνια Δρογώση, Ματθαίος Εγγλεζάκης, Ράνια Καπελιάρη,

Γεωργία Κοκκίνη, Κωνσταντίνος Κουνάλης, Θάνος Λιάκος, Νίνα Μάλαμα, Σοφία Μανιατάκη, Ευάγγελος Μήτσιου,Νίκη Μιχαηλίδου, Παγώνα Ξενάκη

Πέτρος Ξενάκης, Σοφία Μαρία Ξενάκη, Μαρία Παπαδημοπούλου, Αγλαΐα Περράκη, Πόλυ Τσακίρη, Ιωάννα Φουντά, Σοφία Φουντουλάκη, Φωτεινή Χαμιδιέλη, Θόδωρος Χαρμάνης, Carole Salameh.