Στις γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν την Ελλάδα εστιάζει το νέο βιβλίο του κορυφαίου αστυνομικού συντάκτη Πάνου Σόμπολου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Όπως γράφει ο ίδιος: Το βιβλίο μου αυτό, όγδοο κατά σειρά, περιλαμβάνει γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, και κάποιες από αυτές και στο εξωτερικό (όπως η δολοφονία της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της, αλλά και οι άγριες δολοφονίες της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων Αττικής).

Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα βρει και δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές.

Αναφέρω ενδεικτικά: Ένας αγρότης σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια. Ένας άλλος τη σκότωσε επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέστρεψε από τη δουλειά του. Κάποιος άλλος συζυγοκτόνος την έπνιξε σε πιθάρι με κρασί επειδή –όπως ισχυρίστηκε– μεθούσε, ενώ αμέσως μετά τα σαράντα της γυναίκας του ξαναπαντρεύτηκε. Άλλος κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που είχε φυλακισμένη στο σπίτι του, και η σύζυγός του βιντεοσκοπούσε όλες τις σκηνές!

«Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας» είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα σαράντα πέντε χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, «θητεύοντας» δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω.

Π. Σ.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο: Ένα νέο βιβλίο από τον Πάνο Σόμπολο

Ο Πάνος Σόμπολος γεννήθηκε στο χωριό Καραϊσκάκης του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε δημοσιογραφία κι από τα πρώτα χρόνια εντάχθηκε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εργάστηκε στις εφημερίδες Ακρόπολη, Αθηναϊκή, Μακεδονία (γραφεία Αθήνας) και στα περιοδικά Εικόνες, Πάνθεο, Ρομάντζο κ.ά. καθώς και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων καλύπτοντας για ένδεκα χρόνια το δικαστικό ρεπορτάζ. Για 22 χρόνια δούλεψε στην ΕΡΤ (ΥΕΝΕΔ, ΕΡΤ2, ΝΕΤ), την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, στον τομέα ειδήσεων και σε εκπομπές. Επίσης εργάστηκε στην εφημερίδα Έθνος και στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA ως προϊστάμενος του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ήταν ο δημιουργός και παρουσιαστής της εκπομπής «Αυτόπτης μάρτυρας» του MEGA, που είχε την υψηλότερη θεαματικότητα από όλες τις εκπομπές του καναλιού. Έχει καλύψει σχεδόν όλα τα μεγάλα γεγονότα που συγκλόνισαν τη χώρα στα σαράντα χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας, όπως πολύνεκρους και καταστροφικούς σεισμούς, αεροπορικές τραγωδίες, μεγάλες πυρκαγιές, δολοφονίες, τροχαία δυστυχήματα, ναυάγια, τρομοκρατικές ενέργειες, αεροπειρατείες και όλες τις πολύκροτες υποθέσεις της επικαιρότητας. Επίσης έχει καλύψει μεγάλα γεγονότα στο εξωτερικό, όπως την ανατίναξη αεροπλάνου στη Μάλτα με πολλά θύματα, την πολύνεκρη επίθεση σε λεωφορείο με Έλληνες τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη, την εξέγερση στην Αλβανία με τις παρατράπεζες, τους πολύνεκρους σεισμούς στα βάθη της Τουρκίας και πολλά άλλα.

Τιμήθηκε δύο φορές (βραβείο και τιμητική διάκριση) από τον θεσμό των Βραβείων Δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση, για την αντικειμενική και πληρέστατη κάλυψη των μεγάλων θεμάτων του τομέα του. Τιμήθηκε επίσης με το βραβείο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων για τις αλλεπάλληλες πρωτιές του στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς και με αρκετά άλλα βραβεία και διακρίσεις. Η ύψιστη όμως τιμή ήταν τον Ιανουάριο του 2019 όταν το Ίδρυμα Δημοσιογραφίας Μπότση καθιέρωσε να απονέμεται κάθε χρόνο βραβείο με την ονομασία «ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ» σε δημοσιογράφους που διακρίνονται στο αστυνομικό, στο δικαστικό και στο ελεύθερο ρεπορτάζ.

Έχει αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δραστηριότητα καθώς εκλέχτηκε πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, πρόεδρος του Ταμείου Υγείας των δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ), πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδας (ΟΑΤΥΕ) και αντιπρόεδρος στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Στην ΕΣΗΕΑ ήταν πρόεδρος για τρεις συνεχόμενες θητείες (διετίες) και δεν έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα με το σκεπτικό «να μην είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές και να μπαίνουν νέα πρόσωπα στις διοικήσεις». Έχει δύο παιδιά, την Ανθούλα που είναι δικηγόρος και τον Γιώργο που είναι δημοσιογράφος.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα βιβλία του: Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, Τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας τριακονταπενταετίας, Οι αστέρες του εγκληματικού πανθέου, Γυναίκες δολοφόνοι. Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα, Άμεση Δράση, παρακαλώ! και Βεντέτες: Εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα.