Μία κορυφαία διεθνής συμπαραγωγή έρχεται στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Αιδηψό. Πρόκειται για την ταινία Γέρμα, η οποία αποτελεί διασκευή του θεατρικού αριστουργήματος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που καταγράφει την απελπισμένη προσπάθεια μιας γυναίκας να γίνει μητέρα, σε σκηνοθεσία της Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα, μία ισπανοελληνική συνεργασία που προέκυψε μέσα από τις διεργασίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Evia Film Project, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα είναι η παραγωγός της πολυβραβευμένης ταινίας 20.000 είδη μελισσών (2023), η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Θεσσαλονίκη και την Αγορά του Φεστιβάλ, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35).

Στη συνέχεια προβλήθηκε σε δεκάδες φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έλαβε 42 βραβεία, ανάμεσά τους και την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η σκηνοθέτις και παραγωγός συμμετείχε ως προσκεκλημένη του Φεστιβάλ το 2023, το 2024 και το 2025 στις διοργανώσεις του Evia Film Project, όπου και συνάντησε και οριστικοποίησε τη συνεργασία με την παραγωγό Αμάντα Λιβανού και την εταιρεία της Neda Film. Μάλιστα, το 2023 το Φεστιβάλ διοργάνωσε ένα ειδικό πρόγραμμα για location managers και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό (το οποίο το ονομάσαμε FAM Trip / familiarization trip) με στόχο να ανακαλύψουν οι άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας το περιβάλλον και τις τοποθεσίες της Βόρειας Εύβοιας, προτείνοντάς τη ως τόπο γυρισμάτων για παραγωγές από όλο τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχε η σκηνοθέτις της ταινίας Γέρμα. Παράλληλα, το Evia Film Project και οι δράσεις δικτύωσης που διοργανώθηκαν στο πλαίσιό του συνέβαλαν καθοριστικά στην δημιουργία επαφών με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινότητα.

Η Γέρμα του Λόρκα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου και πραγματεύεται την αγωνιώδη και τραγική επιδίωξη της μητρότητας που προκύπτει μέσα από τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής. Το έργο αναδεικνύει την πρωτο-φεμινιστική ματιά του Λόρκα, ασκώντας κριτική στην πατριαρχική αντίληψη που επικρατούσε στην ισπανική ύπαιθρο.

Η σκηνοθέτις της ταινίας μεταφέρει την ιστορία στη σύγχρονη εποχή. Το Γέρμα θα ξεκινήσει γυρίσματα στα τέλη Απριλίου στο Μπιλμπάο, ενώ τα γυρίσματα στην Αιδηψό θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο. Κεντρική ηρωίδα της ταινίας είναι η Μάρα, η οποία φαίνεται να έχει τα πάντα σε τάξη: η κλίση της της έχει προσφέρει μία καριέρα, έναν γάμο και ένα νέο σπίτι. Μέχρι που μια νέα, ασταμάτητη επιθυμία θέτει τα πάντα σε κίνδυνο: να γίνει μητέρα. Λαχταρά τη βιολογική μητρότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, χωρίς να γνωρίζει ότι οι επανειλημμένες αποτυχίες των θεραπειών γονιμότητας θα την ωθήσουν στα πιο αδιανόητα όρια. Η σταθερότητά της κλονίζεται από μια εμμονή από την οποία πρέπει να απελευθερωθεί για να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Η διασκευή του πρωτότυπου θεατρικού έργου έγινε από τη σεναριογράφο Μαρία Γκοϊτσελάγια για το θέατρο στο Μπιλμπάο, όπου σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εν συνέχεια, η σεναριογράφος έγραψε μαζί με τη σκηνοθέτιδα το σενάριο για την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι ίδιοι ηθοποιοί (Άνε Πικάτσα, Αϊτόρ Μπορόμπια).

Η Γέρμα αποτελεί παραγωγή της Gariza Films σε συμπαραγωγή με την Neda Film, και με την υποστήριξη του Eurimages. Η ταινία επίσης πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης EITB και TVE, και του Ιδρύματος BBK, ενώ από ελληνικής πλευράς είναι σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και πρόσθετη υποστήριξη ανάπτυξης από το Creative Europe MEDIA.

Οι συντελεστές της ταινίας:

Σεναριογράφοι: Μαρία Γκοϊτσελάγια, Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα

Σκηνοθέτις: Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα

Παραγωγοί: Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα, Γκαράτσι Ελόρτσα Βαντίγιο, Άνα Ανγκούλο Ουμαράν, Αμάντα Λιβανού, Κατερίνα Τζούρου

Πρωταγωνιστούν: Άνε Πικάτσα (Μάρα), Αϊτόρ Μπορόμπια (Γιον)

Εκτός από την συμπαραγωγή της Γέρμα, μέσα από τις δράσεις του Evia Film Project προέκυψε μία ακόμα σημαντική συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Gariza Films. Πρόκειται για μία καλλιτεχνική ανταλλαγή ανάμεσα στο Φεστιβάλ και τον δημιουργικό χώρο Etxe Betea στο Μπιλμπάο, τον οποίο διαχειρίζεται η Gariza Films, με στόχο την ανάπτυξη ταινιών. Συγκεκριμένα, το Etxe Betea πραγματοποιεί ένα residency με τίτλο A Room of One’s Own, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρει σε γυναίκες σκηνοθέτιδες που ετοιμάζουν την ταινία τους χώρο διαμονής και οικονομική υποστήριξη για τα πρότζεκτ τους. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, επιλέχθηκε το 2025 για να ταξιδέψει στο Μπιλμπάο η σκηνοθέτις Άλκηστις Ευθυμίου. Παράλληλα, δύο δημιουργοί από το εξωτερικό, η Μικέλε Λάντα Εϊγκουρέν και Μαρία Ερέρα Λόπεθ, οι οποίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Etxe Betea, έλαβαν μέρος στην Αγορά του Evia Film Project το 2025 και πραγματοποίησαν συναντήσεις με κορυφαίους επαγγελματίες από ολόκληρο τον κόσμο, σε αναζήτηση νέων συνεργασιών.

Το Evia Film Project είναι μία δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού.