Τη δυναμική, δημιουργική εξέλιξη της ελληνικής τέχνης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα αντικατοπτρίζουν τα έργα που περιλαμβάνονται στη δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής και Γλυπτικής 19ου και 20ού αιώνα της VERGOS Auctions.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 6:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο ενώ όλα τα έργα θα εκτεθούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στον ίδιο χώρο,το διάστημα 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου.

Έντονο ενδιαφέρον από τους συλλέκτες αναμένεται να προσελκύσει η «Ανάσταση», του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το μουσειακού χαρακτήρα έργο φιλοτεχνήθηκε την περίοδο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και προοριζόταν για το Δημαρχιακό Μέγαρο των Αθηνών στην πλατεία Κοτζιά. Aποτελεί το τρίτο τμήμα τριπτύχου με κεντρικό θέμα την Παναγία με το Βρέφος και τη Σταύρωση. Τα δύο άλλα εκτίθενται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ώριμης υπερρεαλιστικής περιόδου του Νίκου Εγγονόπουλου, το έργο «Ήρωας» αποτελεί μια συνειδητή σύνθεση μύθου, ιστορίας και συμβόλου και περιλαμβάνεται ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν μαζί με το έργο «Νέος σκεπτόμενος» του Γιάννη Τσαρούχη. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη εκτέλεση από τη σειρά των έργων του καλλιτέχνη «Νέος σκεπτόμενος» και έχει παρουσιαστεί στην αναδρομική έκθεση “Γιάννης Τσαρούχης 1928-1981” του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 1981), καθώς και στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη, «Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989» (Αθήνα Δεκέμβριος 2009-Μάρτιος 2010).

Το έργο «Advertisements» της Ελληνο-Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Chryssa κατέχει επίσης σημαντική θέση στα έργα της δημοπρασίας καθώς αποτελεί ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα της καλλιτεχνικής της προσέγγισης. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η καλλιτέχνιδα αντλεί έμπνευση από την πολύβουη Νέα Υόρκη, όπου και ζει, μετατρέποντας σύμβολα της μαζικής επικοινωνίας σε γλυπτικές μορφές.

Πολλοί ακόμη καταξιωμένοι καλλιτέχνες συμπληρώνουν με τις δημιουργίες τους τον κατάλογο μεταξύ των οποίων οι Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ), Ν. Γύζης, Γ. Χαλεπάς, Κ. Βολανάκης, Θ. Ράλλης Κ. Μαλέας, Α. Γεραλής, Γ. Γουναρόπουλος, Σ. Βασιλείου, Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, Δ. Διαμαντόπουλος, Θ. Τσίγκος,Takis, Π. Τέτσης, Δ. Μυταράς, Α. Φασιανός, Π. Σάμιος, Γ. Ψυχοπαίδης, Γ. Κόττης, Γ. Λάππας, Ε. Σακαγιάν κ.ά.

Τέλος, η ενότητα της γλυπτικής αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες άξονες της δημοπρασίας με δημιουργίες του Κ. Βαρώτσου, Γ. Μόραλη, Ε. Βερναδάκη, Γ. Ζογγολόπουλου, Χ. Καπράλου, Σ. Βάρη, Θ. Παπαγιάννη, μεταξύ άλλων αναγνωρισμένων καλλιτεχνών.

Έκθεση ανοιχτή για το κοινό – Ζάππειο Μέγαρο

Κυριακή 30 Νοεμβρίου, 12:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, 10:00 π.μ. – 9:00 μ.μ.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, 10:00 π.μ. – 9:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία και τους τρόπους συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vergosauctions.com.

Πηγή: www.vergosauctions.com.