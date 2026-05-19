Η Κάιλι Μινόγκ μιλάει για τη ζωή της στην ποπ μουσική στο πλαίσιο του νέου ντοκιμαντέρ “KYLIE”, αναπολώντας την καριέρα της, όπως και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο, όπως τα διερευνητικά βλέμματα που αντίκρισε κατά το ξεκίνημά της και τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

Στο ντοκιμαντέρ, που χωρίζεται σε τρία μέρη και κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο Netflix, η τραγουδίστρια των “Spinning Around” και “Padam Padam” μοιράζεται βίντεο και φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο της και μιλάει για την πορεία της στην επιτυχία.

«Υπήρχαν εκπλήξεις αριστερά, δεξιά και στο κέντρο, όπως ‘Ωχ, εεε, όχι, ναι, αυτό ήταν καλό. Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί’. Σαν να υπήρχαν κόσμοι μέσα σε κόσμους μέσα σε κόσμους του αρχείου», δήλωσε η Μινόγκ στο Reuters σχετικά με τη δημιουργία της σειράς ντοκιμαντέρ.

«Μια όμορφη έκπληξη ήταν πως μπορώ με κάποιο τρόπο να αναγνωρίσω τον εαυτό μου από την αρχή… Δεν ήξερα ότι άλλαξα τόσο πολύ. Το επίπεδο εμπειρίας μου άλλαξε… Όμως, μπορώ να δω… τον καρπό που ήμουν και πιστεύω πως είναι πραγματικά συγκινητικό».

Η Μινόγκ, ηλικίας 57 ετών, πρωταγωνίστησε αρχικά στην αυστραλιανή σαπουνόπερα “Neighbours” τη δεκαετία του 1980, προτού ξεκινήσει τη μουσική καριέρα της με επιτυχίες, όπως “The Loco-Motion” και “I Should Be So Lucky”. Πούλησε περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και κέρδισε πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ άλλων δύο Grammy.

Στο ντοκιμαντέρ, μιλάει για την επιτυχία, αλλά και για τον εξονυχιστικό έλεγχο και την κριτική που αντιμετώπισε νωρίς στην καριέρα της, επίσης για τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού το 2005, όπως και τις προσωπικές σχέσεις της. Επιπλέον, υπάρχουν συνεντεύξεις με την αδελφή της Ντάνι Μινόγκ, τον πρώην συμπρωταγωνιστή της στους “Neighbours” Τζέισον Ντόνοβαν και τον τραγουδιστή Νικ Κέιβ.

«Απλά ακολουθώ το ένστικτό μου. Ακολουθώ όσα με εμπνέουν εκείνη τη στιγμή. Νομίζω πως ό,τι κάνω εξαρτάται από όσα έκανα προηγουμένως», λέει η Κάιλι Μινόγκ σχετικά με το ότι χρειάστηκε να επανεφεύρει τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της καριέρας της.