Το Θέατρο Τέχνης και η «Locandiera» γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους θεατές να απολαύσουν τη μουσική κωμωδία, που έχει ήδη γίνει talk of the town και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

Από την Τετάρτη 18 Μαρτίου, και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, ισχύει ειδική τιμή 14€ για παραστάσεις από Τετάρτη έως Παρασκευή.

Η «Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα παρουσιάζεται σε μια φρέσκια, σύγχρονη εκδοχή, με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο: τη Βερόνικα Δαβάκη και τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Η παράσταση έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, που γεμίζει ασφυκτικά το Θέατρο Τέχνης – Φρυνίχου, κάθε εβδομάδα, και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

Ο Γιάννης Κακλέας αναμετριέται με ένα από τα κορυφαία έργα της ευρωπαϊκής κωμωδίας, φωτίζοντας την ακαταμάχητη Μιραντολίνα ως μια ηρωίδα που ξεπερνά τα όρια της εποχής της. Μια γυναίκα που αμφισβητεί, αντιστέκεται και ανατρέπει τους κανόνες, σε μια παράσταση όπου το χιούμορ συναντά τη διεισδυτική ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Η σκηνή του Θεάτρου Τέχνης μεταμορφώνεται σ’ ένα ζωηρό ερωτικό παιχνίδι, μια κωμωδία σχέσεων με αιχμηρό λόγο, ένταση και σύγχρονη ματιά. Επί σκηνής μια τετραμελής ορχήστρα θα ερμηνεύει τα κομμάτια του Δημήτρη Παπαδημητρίου γραμμένα για την παράσταση.

Συντελεστές:

• Μετάφραση: Αγαθή Δημητρούκα

• Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

• Πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση: Δημήτρης

Παπαδημητρίου

• Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

• Χορογραφία: Στεφανία Σωτηροπούλου

• Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

• Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Ψαρράκος

• Βοηθός σκηνογράφου: Ιωάννα Καλαβρή

• Στίχοι πρωτότυπων τραγουδιών: Μαρίτα Αλημίση, Βερόνικα Δαβάκη

• Υπεύθυνος Ήχου : Γιάννης Λαμπρόπουλος

• Κομμώσεις – Περούκες: Θωμάς Γαλαζούλας

• Μακιγιάζ: Faleichyk Olga

• Κατασκευές σκηνικών: Lazaridis Scenic Studio

• Φροντιστής: Θανάσης Βούλκος

• Ειδικές κατασκευές φροντιστηρίου: Βασιλική Τσιλιγκρού

• Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σαγιάς

• Συντονισμός Παραγωγής: Κωνσταντινα Τζιλίρα

• Διεύθυνση Παραγωγής για το Ελληνικό Σχέδιο: Τηλέμαχος

Κρεβάικας

• Προγραμματισμός, Διεύθυνση Ορχήστρας, μουσική διδασκαλια.: Ανδρέας Κουρέτας

Διανομή:

Μιραντολίνα: Βερόνικα Δαβάκη

Ρομπέρτο Ριπαφράττα: Ιβάν Σβιτάϊλο

Κόμης Αλμπαφιορίτα : Ντίνος Ποντικόπουλος

Μαρκήσιος Φορλιπόπολι: Αλέξανδρος Ζουριδάκης

Ορτένσια: Βάσια Λακουμέντα

Ντεγιανίρα: Μάϊρα Γραβάνη

Φαμπρίτσιο: Σαμψών Φύτρος

Ορχήστρα Θεάτρου:

• Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Κουρέτας

• Βιολί: Μιχάλης Βρέττας

• Κιθάρα: Βαγγέλης Ντουμανάς

Drums / Κρουστά: Ηλίας Σαμαρτζής

• Εκτέλεση Παραγωγής: Gg Productions

• Παραγωγή: Ελληνικό Σχέδιο – Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν –

VD Arts- Artinfo.gr

• Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή: 19:00

Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 | 21:00

Διάρκεια:90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Από 12 ευρώ

Προπώληση: «Locandiera» του Κάρλο Γκολντόνι :: TicketServices.gr

& στα ταμεία του Θεάτρου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ

ΣΚΗΝΗ ΦΡΥΝΙΧΟΥ

Φρυνίχου 14, Πλάκα, 105 58

(5 λεπτά από τη στάση του Μετρό Ακρόπολη)