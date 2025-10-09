Η Σίρσα Ρόναν εντάχθηκε στο καστ βιογραφικής ταινίας για τους Beatles, στην οποία θα υποδυθεί την αείμνηστη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Σαμ Μέντες γυρίζει τέσσερις ταινίες για τους Beatles – καθεμία επικεντρώνεται σε ένα μέλος του συγκροτήματος.

Νωρίτερα φέτος, αποκαλύφθηκε ότι τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος θα υποδυθούν οι Χάρις Ντίκινσον (Τζον Λένον), Πολ Μέσκαλ (Πολ ΜακΚάρτνεϊ), Τζόζεφ Κουίν (Τζορτζ Χάρισον) και Μπάρι Κίογκαν (Ρίνγκο Σταρ).

Η ερμηνεία της Λίντα ΜακΚάρτνεϊ από τη Σίρσα Ρόναν αναμένεται να κυριαρχήσει στην ταινία που θα επικεντρώνεται στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν θα εμφανιστεί και στις άλλες τρεις ταινίες.

Η σειρά ταινιών με τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» αναμένεται τον Απρίλιο του 2028, αν και όχι όλες ταυτόχρονα. Ο Σαμ Μέντες δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη σειρά με την οποία θα κυκλοφορήσουν οι ταινίες, ωστόσο έγινε γνωστό ότι κάθε εβδομάδα του Απριλίου 2028 θα γίνεται η πρεμιέρα μίας από τις τέσσερις ταινίες.

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ – γεννημένη ως Λίντα Λουίζ Ίστμαν – πέθανε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του μαστού στις 17 Απριλίου 1998. Ήταν 56 ετών.

Ήταν διάσημη φωτογράφος, μουσικός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Ως φωτογράφος, έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1960 από τις προσωπογραφίες των Rolling Stones, των Doors και του Jimi Hendrix. Έγραψε επίσης ιστορία ως η πρώτη γυναίκα φωτογράφος, το έργο της οποίας φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone.

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ ήταν επίσης υποστηρίκτρια της χορτοφαγίας και της καλής διαβίωσης των ζώων, ιδρύοντας τη δική της εταιρεία, Linda McCartney Foods, το 1991. Ο Πολ και η Λίντα παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1969 στο Λονδίνο και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Μέρι, τη Στέλα και τον Τζέιμς.