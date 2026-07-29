Η Τζωρτζίνα Νικάκη συνεχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στο ελληνικό τραγούδι, επιλέγοντας αυτή τη φορά να δώσει νέα πνοή σε ένα έργο που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ρεπερτόριο. Το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο», που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από την πρώτη ερμηνεία της Κατερίνας Κούκα, επιστρέφει με μια σύγχρονη προσέγγιση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη και το έντονο συναίσθημά του.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της και μια ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και το πάθος, η ταλαντούχα τραγουδίστρια προσεγγίζει το τραγούδι με σεβασμό στην ιστορία του, προσθέτοντας παράλληλα τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η νέα ενορχήστρωση ανανεώνει τον ήχο, διατηρώντας αναλλοίωτη την ουσία ενός τραγουδιού που εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό.

Τη μουσική υπογράφει ο σπουδαίος Γιάννης Σπανός, ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Τασούλα Θωμαΐδου, δύο δημιουργοί που χάρισαν στο ελληνικό τραγούδι μία από τις πιο αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες. Από το πρώτο κιόλας άκουσμά του , από την μοναδική ερμηνεία της Τζωρτζίνας Νικάκη, το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο», κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κόσμου!

Τη νέα κυκλοφορία συνοδεύει ένα ατμοσφαιρικό music video, σε σκηνοθεσία του Danny Ntarlas, το οποίο αποτυπώνει με κινηματογραφική αισθητική τη συναισθηματική ένταση της ερμηνείας και συμπληρώνει ιδανικά τη νέα εκδοχή του τραγουδιού.

Το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.