Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα πρώτο απόσπασμα διάρκειας 90 δευτερολέπτων, από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του Harry Potter στο ΗΒΟ, έξι εβδομάδες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα.

Η πρώτη σεζόν που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, βασίζεται στο αρχικό μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Harry Potter, ο Άλαστερ Στάουτ στον ρόλο του Ron Weasley και η Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger.

Το βίντεο προσφέρει μια ματιά στη Μεγάλη Αίθουσα του Χόγκουαρτς, κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού δείπνου καλωσορίσματος. Οι μαθητές φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του καθηγητή Dumbledore (Τζον Λίθγκοου), δευτερόλεπτα πριν εκείνος χτυπήσει τα δάχτυλά του και εμφανιστούν ως διά μαγείας φαγητά, γλυκά και κάθε λογής εδέσματα στα τραπέζια των τεσσάρων κοιτώνων. Παράλληλα, το απόσπασμα εστιάζει σε έναν σύντομο διάλογο ανάμεσα στον Dumbledore και την καθηγήτρια McGonagall (Τζάνετ ΜακΤίρ), σχετικά με την εντυπωσιακή ομοιότητα του μικρού μάγου με τον πατέρα του James, κάτι που δεν υπάρχει στο βιβλίο αλλά ούτε και στην ταινία.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ομοιότητα είναι απίστευτη», σημειώνει εκείνη. «Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά, Minerva. Ο χαρακτήρας του είναι αποκλειστικά δικός του», της απαντά ο Dumbledore.

Το απόσπασμα έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν παράπονα για τον φωτισμό και το μοντάζ, σύμφωνα με το Dark Horizons. Άλλοι αστειεύτηκαν ότι το Χόγκουαρτς πλήττεται από τον πληθωρισμό, κοινοποιώντας φωτογραφίες που αντιπαραβάλλουν τα πλούσια εδέσματα της αρχικής ταινίας με αυτά του τρέιλερ.

Στο πλούσιο καστ συμμετέχουν επίσης οι Πάαπα Εσιέντου στον ρόλο του καθηγητή Snape, Νικ Φροστ ως Hagrid, Λιουκ Θάλον ως καθηγητής Quirrell, Πολ Γουάιτχαους ως Argus Filch και Τζόνι Φλιν ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων.

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ, ενώ ο Μαρκ Μάιλοντ συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός και έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων. Η σειρά αποτελεί παραγωγή του HBO, σε συνεργασία με τις Brontë Film and TV και Warner Bros. Television.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς έχουν ξεκινήσει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ