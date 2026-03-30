Ο πρόεδρος του HBO, Κέισι Μπλόις, αποκάλυψε πρόσφατα στους The Times του Λονδίνου ότι το δίκτυο έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη δεύτερη σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς «Harry Potter».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να μην υπάρξει μεγάλο διάστημα ανάμεσα στις σεζόν, κυρίως επειδή οι νεαροί ηθοποιοί μεγαλώνουν γρήγορα. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι η σειρά δεν θα προβάλλεται κάθε χρόνο, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική και φιλόδοξη παραγωγή. Ωστόσο, η δουλειά για τη δεύτερη σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Στη νέα τηλεοπτική μεταφορά, τον Harry Potter υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, με τον Άλαστερ Στάουτ στον ρόλο του Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤιρ ως Minerva McGonagall, ο Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid, ο Πολ Γουάιτχαουζ ως Argus Filch και ο Λουκ Θάλον στο ρόλο του Quirinus Quirrell. Τον Draco Malfoy υποδύεται ο Λοξ Πρατ ενώ οι Μπελ Πάουλι και Ντάνιελ Ρίγκμπι ενσαρκώνουν τους Petunia και Vernon Dursley με την Κάθριν Πάρκινσον στον ρόλο της Molly Weasley.

Η σειρά θα ακολουθεί πιστά τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα από τα επτά μυθιστορήματα της σειράς.

Το πρόσφατο τρέιλερ της πρώτης σεζόν παρουσίασε εμβληματικές στιγμές από το «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», όπως τη λήψη του γράμματος αποδοχής στο Χόγκουαρτς και την πρώτη γνωριμία του Harry με τον Ρον στο Χόγκουαρτς Εξπρές. Επίσης, έδωσε σύντομες εμφανίσεις βασικών χαρακτήρων όπως των Dumbledore, Snape και Draco Malfoy.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο κατέγραψε περισσότερες από 277 εκατομμύρια οργανικές προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στις πρώτες 48 ώρες γεγονός που το καθιστά ως το κορυφαίο τρέιλερ στην ιστορία του HBO και του HBO Max.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Variety. Επικεφαλής της παραγωγής είναι η Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner), ενώ ο σκηνοθέτης του «Succession», Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod), έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ, η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ