Το HBO κυκλοφόρησε το πρώτο εντυπωσιακό τρέιλερ για την επερχόμενη σειρά «Harry Potter», προσκαλώντας το κοινό να επιστρέψει στον κόσμο της μαγείας.

Η εναρκτήρια σεζόν βασίζεται στο πρώτο βιβλίο, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 2001 από τη Warner Bros., σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα, νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Το τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών παρουσιάζει όλους τους βασικούς χαρακτήρες και δείχνει αρκετές εμβληματικές στιγμές. Ξεκινά με τον Harry (Ντόμινικ ΜακΛάφλιν) να ζει σε ένα καμαράκι κάτω από τη σκάλα στο σπίτι των Dursley και να δέχεται bullying από τον ξάδερφό του, Dudley ενώ η θεία του Petunia, τον κουρεύει χωρίς τη θέλησή του λέγοντας ότι δεν είναι ξεχωριστός. Όλα αυτά συμβαίνουν μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει την επιστολή αποδοχής από το Χόγκουαρτς.

Στη συνέχεια, το τρέιλερ δείχνει τον Hagrid (Νικ Φροστ) να του αποκαλύπτει τον κόσμο των μάγων και να του δίνει πληροφορίες για τους γονείς του. Με τις αποσκευές του στο καρότσι, ο Harry περνά από την αποβάθρα 9 ¾ και επιβιβάζεται στο Χόγκουαρτς Εξπρές.

Στο τρένο γνωρίζει τον Ron Weasley (Άλαστερ Στάουτ), ο οποίος αποχαιρετά τη μητέρα του με μια τρυφερή αγκαλιά και την Hermione Granger (Αραμπέλα Στάντον), όπου μαζί θα σχηματίσουν την θρυλική παρέα και θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Σχολής Μαγείας του Χόγκουαρτς ενώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αυξανόμενη απειλή του Λόρδου Voldemort.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζον Λίθγκοου στο ρόλο του Albus Dumbledore, Λουκ Θάλον ως Quirinus Quirrell, Τζάνετ ΜακΤίρ ως Minerva McGonagall, Λοξ Πρατ ως Draco Malfoy, Κάθριν Πάρκινσον στο ρόλο της Molly Weasley, Πολ Γουάιτχαουζ ως Argus Filch, Πάπα Εσιέντου στο ρόλο του Severus Snape και τους Μπελ Πάουλι και Ντάνιελ Ρίγκμπι ως Petunia και Vernon Dursley.

Η τηλεοπτική σειρά αποτελεί πιστή μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα από τα επτά μυθιστορήματα. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επικεφαλής τη showrunner Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner), ενώ ο Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod), υπογράφει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Ρόουλινγκ, Νιλ Μπλερ (Neil Blair), Ρουθ Κένλεϊ-Λετς (Ruth Kenley-Letts) και Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ