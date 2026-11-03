Η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη αναδείχθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου νικήτρια του BBC Young Musician 2026, κατακτώντας έναν τίτλο που εδώ και σχεδόν μισό αιώνα αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την ανάδειξη νέων ταλέντων στον χώρο της κλασικής μουσικής. Η επιτυχία της έχει ιδιαίτερη σημασία και για την κυπριακή κοινότητα της Βρετανίας, καθώς η νεαρή μουσικός, την οποία το BBC προσδιορίζει ως Βρετανίδα κυπριακής καταγωγής (UK Cypriot), ξεχώρισε σε έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς ανάδειξης νέων μουσικών.

Η Δημητριάδη εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με την ερμηνεία της στο Κοντσέρτο για Βιολί του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο Bristol Beacon. Συνοδευόμενη από την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC (BBC National Orchestra of Wales), υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Άλπες Τσοχάν (Alpesh Chauhan), παρουσίασε μια ερμηνεία που ξεχώρισε για την τεχνική αρτιότητα, τη μουσική ευαισθησία και την ωριμότητά της. Η συναυλία είναι διαθέσιμη στο BBC iPlayer και το BBC Sounds.

Η πορεία της προς την κορυφή ξεκίνησε ανάμεσα σε αρκετές εκατοντάδες υποψηφίους, οι οποίοι υπέβαλαν βιντεοσκοπημένες αιτήσεις συμμετοχής. Από αυτούς, 40 νέοι μουσικοί επιλέχθηκαν για τις ζωντανές ακροάσεις στο Bath Spa University, ενώ στη συνέχεια οκτώ προκρίθηκαν στα προημιτελικά. Η συμμετοχή της Σοφίας σε εκείνη τη φάση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 18ων γενεθλίων της.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης ήταν ότι, για πρώτη φορά στα 48 χρόνια ιστορίας του θεσμού, ο τελικός είχε αποκλειστικά γυναίκες φιναλίστ. Εκτός από τη Δημητριάδη, συμμετείχαν η 17χρονη Άλμα Νούνιεθ Ντεμπρετσένι (Alma Nunez Debretzeni), μουσικός της φλογέρας ράκορντερ από το Σεντ Όλμπανς, η οποία φοιτά στο σχολείο Parmiter’s στο Χέρτφορντσιρ και στο Junior Department της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής, καθώς και η 18χρονη σαξοφωνίστρια Κέζια Κόλτον (Kezia Colton) από το Λονδίνο. Η τελευταία είχε προηγουμένως φοιτήσει στο Junior Department του Royal College of Music και πρόσφατα συνέχισε τις μουσικές σπουδές της στο Περιφερειακό Ωδείο του Παρισιού (CRR de Paris – Ida Rubinstein).

Η πιανίστρια και συνθέτρια Τζοάνα ΜακΓκρέγκορ (Joanna MacGregor), μέλος της κριτικής επιτροπής, εξήρε τις μουσικές ικανότητες της νικήτριας, χαρακτηρίζοντάς τες σπάνιες. Όπως ανέφερε, η Σοφία διαθέτει έμφυτη αίσθηση του ηχοχρώματος, του ύφους και της δομής των μουσικών έργων, ενώ η τεχνική της ευχέρεια συνδυάζεται με αυθεντικό πάθος για κάθε ερμηνεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευαισθησία, την ωριμότητα και την ικανότητά της να επικοινωνεί με το κοινό, στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, την έκαναν να ξεχωρίσει σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.

Η ΜακΓκρέγκορ στάθηκε επίσης στην ευκολία με την οποία η νεαρή βιολονίστρια προσεγγίζει τόσο τα λεπτομερή και απαιτητικά έργα του Σιμανόφσκι όσο και τον έντονο ρομαντισμό του κοντσέρτου του Τσαϊκόφσκι. Για την εμφάνισή της στον τελικό σημείωσε ότι συνδύασε την επιβλητική παρουσία με εκρηκτική δεξιοτεχνία, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία της να παρακολουθήσει την καλλιτεχνική της εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά της, η Σοφία εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά της για τη συμμετοχή και τη νίκη της, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία μοναδική. Όπως δήλωσε, η εμφάνισή της στα προημιτελικά, την ημέρα των 18ων γενεθλίων της, ήταν ήδη μια ξεχωριστή στιγμή, χωρίς να φαντάζεται ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης, όπως ανέφερε, αποτελούσε το απόλυτο όνειρό της.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή, τη δασκάλα της Σο-Οκ Κιμ (So-Ok Kim), το J&A Beare Cultural Trust για τη στήριξή του και τον γενναιόδωρο δανεισμό του βιολιού Vuillaume, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής, καθώς και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη διαδρομή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία της με την ορχήστρα BBC NOW και τον μαέστρο Άλπες Τσοχάν, αλλά και στη χαρά που μοιράστηκε τη σκηνή με τους δύο συνυποψηφίους της, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον.

Η μουσική διαδρομή της Σοφίας

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λέστερσαϊρ της Αγγλίας, η 18χρονη Σοφία Δημητριάδη βρίσκεται στο πρώτο έτος των προπτυχιακών σπουδών της στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής (Royal Academy of Music) του Λονδίνου, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας. Πριν από την εισαγωγή της στο προπτυχιακό πρόγραμμα, είχε φοιτήσει στο Junior Department της ίδιας Ακαδημίας, ενώ είχε συμμετάσχει και στα προγράμματα μουσικής δωματίου Beare’s Chamber Music.

Καθηγήτριά της είναι η διακεκριμένη βιολονίστρια Σο-Οκ Κιμ, υπό την καθοδήγηση της οποίας συνεχίζει να εξελίσσει τις μουσικές και ερμηνευτικές της ικανότητες. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες σε διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση του πρώτου βραβείου στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Lipinski-Wieniawski στην Πολωνία το 2024, καθώς και στον Διεθνή Διαγωνισμό Εγχόρδων Haslemere.

Επιπλέον, έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρες της Ευρώπης και στον Καναδά. Σημαντική είναι και η υποστήριξη που λαμβάνει από το J&A Beare Cultural Trust, το οποίο συμβάλλει στην εκπαιδευτική και καλλιτεχνική της πορεία.

Η νίκη της στον διαγωνισμό BBC Young Musician συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 στερλινών, το οποίο προορίζεται για την ενίσχυση των μουσικών σπουδών της, καθώς και από ευκαιρίες ηχογραφήσεων και ραδιοφωνικών μεταδόσεων μέσω του BBC Radio 3. Παράλληλα, και οι τρεις φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τον οργανισμό Young Classical Artists Trust, ο οποίος παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε νέους μουσικούς για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα

Ο διαγωνισμός BBC Young Musician ιδρύθηκε το 1978 με πρωτοβουλία του Χάμφρεϊ Μπέρτον (Humphrey Burton) και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Στα 48 χρόνια της ιστορίας του έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς ανάδειξης νέων ταλέντων στην κλασική μουσική, προσφέροντας σε ανερχόμενους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους σε ευρύ κοινό και να κάνουν τα πρώτα σημαντικά βήματα προς μια διεθνή καριέρα.

Από τη διοργάνωση έχουν αναδειχθεί μουσικοί που απέκτησαν στη συνέχεια διεθνή αναγνώριση, όπως ο τσελίστας Σέκου Κάνε-Μέισον (Sheku Kanneh-Mason), η βιολονίστρια Νικόλα Μπενεντέτι (Nicola Benedetti), η τρομπετίστρια Άλισον Μπόλσομ (Alison Balsom), καθώς και οι πιανίστες Στίβεν Χιου (Stephen Hough) και Μπέντζαμιν Γκρόσβενορ (Benjamin Grosvenor). Νικητής της διοργάνωσης το 2024 ήταν ο πιανίστας Ράιαν Γουάνγκ (Ryan Wang), ενώ η Νικόλα Μπενεντέτι είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2004, αποτελώντας την τελευταία βιολονίστρια που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό πριν από τη φετινή επιτυχία της Δημητριάδη.

Την παρουσίαση του φετινού τελικού ανέλαβε ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συγγραφέας Πέτροκ Τρελόνι (Petroc Trelawny). Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν η Τζοάνα ΜακΓκρέγκορ, ο αρχιμουσικός Μπεν Γκέρνον (Ben Gernon) και η διακεκριμένη συνθέτρια Έρολιν Γουόλεν (Errollyn Wallen), η οποία κατέχει τον τίτλο Master of the King’s Music.

Η επικεφαλής του Τμήματος Τεχνών και Κλασικής Μουσικής του BBC Television, Σούζι Κλάιν (Suzy Klein), συνεχάρη τη νικήτρια και όλους τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας τη διαχρονική συμβολή του διαγωνισμού στην ανάδειξη νέων μουσικών. Όπως ανέφερε, το BBC Young Musician αποτελεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα ένα σημαντικό βήμα για την προβολή ταλαντούχων καλλιτεχνών και την υποστήριξη της νέας γενιάς στη Βρετανία.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον τελικό που ανέδειξε τους Σέκου Κάνε-Μέισον, Τζες Γκίλαμ (Jess Gillam) και Μπεν Γκόλντσαϊντερ (Ben Goldscheider), οι οποίοι πραγματοποίησαν φέτος μια κοινή εμφάνιση στα Proms. Εκφράζοντας την αισιοδοξία της για το μέλλον των φετινών φιναλίστ, σημείωσε ότι, με βάση την πορεία των προηγούμενων νικητών, οι νέοι μουσικοί έχουν μπροστά τους σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Η διάκριση της Σοφίας Δημητριάδη αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην έως τώρα πορεία της και ταυτόχρονα μια ξεχωριστή στιγμή για την κυπριακή κοινότητα της Βρετανίας. Με το ταλέντο, την αφοσίωση και τις ήδη σημαντικές διεθνείς επιτυχίες της, η νεαρή βιολονίστρια καταφέρνει να ξεχωρίσει σε έναν θεσμό με μακρά ιστορία και διεθνή απήχηση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της διαδρομή.

Πηγή: BBC