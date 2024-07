Η Αχαιή σεναριογράφος Εύη Φωτοπούλου παίρνει το 1ο Βραβείο στο Φεστιβάλ Σεναρίου στο Λονδίνο

Το Φεστιβάλ Βραβείων Σεναρίου του Λονδίνου ανακοινώνει ότι το σενάριο μεγάλου μήκους, «Roby Jones & Warriors of Hallan», γραμμένο από την ταλαντούχα Εύη Φωτοπούλου, έχει κερδίσει το Grand Prix στα The Best Script Awards London 2024 Summer Season