Μια ιδιαίτερη απεικόνιση της Αφροδίτης, της θεάς που συνδέθηκε όσο λίγες με τον έρωτα, την ομορφιά, τη γονιμότητα και την αναγέννηση της ζωής, παρουσιάζει αυτόν τον μήνα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) στο πλαίσιο του θεσμού «Έκθεμα του Μήνα». Πρόκειται για το πήλινο ειδώλιο της Αφροδίτης Αναδυομένης σε κοχύλι (αρ. ευρ. ΜΘ 10870), το οποίο εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις» (προθήκη 19).

Το έργο αποτελεί μια σπάνια παραλλαγή ενός από τους πιο διαδεδομένους εικονογραφικούς τύπους της αρχαιότητας, μιας εικόνας που καθιερώθηκε στους ελληνιστικούς χρόνους και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, επηρεάζοντας δημιουργούς ακόμη και κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη μορφή της Αφροδίτης συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρίσιμες απεικονίσεις της αρχαιότητας.

Η γέννηση της Αφροδίτης υπήρξε ήδη από την αρχαιότητα αντικείμενο διαφορετικών αφηγήσεων. Σύμφωνα με τη γνωστότερη εκδοχή, όπως παραδίδεται στη Θεογονία του Ησιόδου, η θεά γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας, ενώ στον Όμηρο παρουσιάζεται ως κόρη του Δία και της Διώνης. Η εικόνα της νεαρής θεάς που αναδύεται από τη θάλασσα καθιερώθηκε ως ένα από τα πλέον δημοφιλή θέματα της αρχαίας τέχνης, γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και συνδέθηκε ακόμη και με τον περίφημο πίνακα του Απελλή από το Ασκληπιείο της Κω.

Το ειδώλιο του ΑΜΘ προέρχεται από κεραμοσκεπή τάφο που αποκαλύφθηκε το 1969 στο Δυτικό Νεκροταφείο της αρχαίας Θεσσαλονίκης, στη θέση Ραμόνα. Χρονολογείται ανάμεσα στο 300 και το 270 π.Χ. και αποδίδεται σε τοπικό εργαστήριο κοροπλαστικής.

Η Αφροδίτη παριστάνεται γυμνή, γονατισμένη μέσα σε ένα μεγάλο ανοιχτό κοχύλι. Πίσω από τη μορφή της αναπτύσσεται ένα αναπεπταμένο ιμάτιο που λειτουργεί σχεδόν σαν σκηνικό και αναδεικνύει τη θεά. Στο αριστερό χέρι κρατά ομφαλωτή φιάλη, στοιχείο που δηλώνει την ιερότητά της, ενώ με το δεξί συγκρατεί διακριτικά το ένδυμά της. Τα μαλλιά της είναι χωρισμένα στη μέση, σχηματίζοντας πλούσιους πλοκάμους και στεφανώνονται από κυκλικό διάδημα. Το ειδώλιο έχει κατασκευαστεί από λεπτόκοκκο καστανέρυθρο πηλό, ενώ στην επιφάνειά του διατηρούνται κατά τόπους ίχνη υπόλευκου επιχρίσματος.

Αν και το κοχύλι δεν περιλαμβάνεται στις αρχαιότερες εκδοχές του μύθου, ήδη από την ελληνιστική εποχή εξελίχθηκε σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της Αφροδίτης. Η μορφή της γυμνής νεαρής γυναίκας που αναδύεται από αυτό συνδέθηκε με το θαλάσσιο στοιχείο της γέννησής της αλλά και με έννοιες όπως η γονιμότητα και η ομορφιά.

Η παρουσία του συγκεκριμένου ειδωλίου μέσα σε τάφο δεν θεωρείται τυχαία. Στον αρχαίο κόσμο η Αφροδίτη δεν συνδεόταν μόνο με τον έρωτα και τη γονιμότητα, αλλά και με τον Κάτω Κόσμο, μέσα από προσωνύμια όπως Επιτυμβία, Επιτυμβιδία και Μελαινίς. Η τοποθέτησή της ανάμεσα στα κτερίσματα ενός νεκρού προσέδιδε στο αντικείμενο έναν ευρύτερο συμβολικό χαρακτήρα, που σχετιζόταν με την ιδέα της αναγέννησης και τον κύκλο της ζωής.

Η διαχρονική δύναμη αυτής της εικόνας αποτυπώνεται και στη μετέπειτα καλλιτεχνική της πορεία: από τα ελληνιστικά ειδώλια και τα ρωμαϊκά έργα τέχνης έως τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποττιτσέλλι, η θεά που αναδύεται από τη θάλασσα παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της δυτικής τέχνης.