Για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή, το ιδιόμορφο έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Παλατσέσκι, «Η αυτού ελαφρότης, ο Περελά», παρουσιάζεται στο Θέατρο 104, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Παπακώστα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα θεατρικό ταξίδι ανάμεσα στον σαρκασμό, τον συμβολισμό και τον βαθύ στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Περελά, ένας αινιγματικός ήρωας που εμφανίζεται σε ένα βασίλειο βυθισμένο στην ηθική παρακμή. Η παρουσία του γεννά προσδοκίες και τον μετατρέπει σε σύμβολο σωτηρίας για μια κοινωνία που αναζητά απεγνωσμένα έναν λυτρωτή. Οι υπήκοοι τον υποδέχονται με ενθουσιασμό, εναποθέτοντας πάνω του τις ελπίδες τους για έναν νέο κόσμο, έναν διαφορετικό ηθικό κώδικα, μια νέα αντίληψη για τη ζωή. Όμως, η ίδια κοινωνία που αρχικά τον αποθεώνει δεν αργεί να στραφεί εναντίον του, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις, τους φόβους και την υποκρισία της.

Ο Περελά, ο «γιος της φλόγας», γεννημένος από τον καπνό, αποτελεί μια ξεχωριστή λογοτεχνική μορφή, μια ιδιότυπη εκδοχή του λυτρωτή που έρχεται να αμφισβητήσει τις καθιερωμένες αξίες. Στα 33 του χρόνια, γίνεται κοινωνός μιας νέας «θρησκείας»: της ελαφρότητας. Μιας ελαφρότητας που δεν σημαίνει επιπολαιότητα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως πρόταση ελευθερίας απέναντι στην αυστηρότητα των κοινωνικών συμβάσεων, στην υποκρισία της εξουσίας και στην ανάγκη των ανθρώπων να κατασκευάζουν είδωλα.

Με όχημα το πικρό χιούμορ, την αλληγορία και τη θεατρική αποδόμηση της συλλογικής σκέψης, ο Παλατσέσκι σκιαγραφεί μια κοινωνία που αδυνατεί να αντικρίσει το πραγματικό της πρόσωπο. Το πλήθος γίνεται η φωνή του έργου, ένας διαρκής μονόλογος-διάλογος από αποσπασματικές σκέψεις και σύντομες φράσεις, μέσα από τις οποίες αναδύεται η εικόνα μιας μάζας που άλλοτε ενθουσιάζεται και άλλοτε εξαγριώνεται, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει από τις ίδιες της τις αντιφάσεις.

Γραμμένο με μια ιδιαίτερη φουτουριστική και μοντέρνα συμβολική διάθεση, το έργο συγκαταλέγεται στις πιο ιδιόμορφες δημιουργίες της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Η θεατρική του μεταφορά αναδεικνύει τη διαχρονικότητά του, θέτοντας ερωτήματα που παραμένουν επίκαιρα: Πόσο εύκολα μια κοινωνία κατασκευάζει τους σωτήρες της; Τι συμβαίνει όταν εκείνοι παύουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της; Και πόσο έτοιμοι είμαστε να αποδεχτούμε μια διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο, όταν αυτή απειλεί τις βεβαιότητές μας;

Η πορεία του Περελά προς την αποθέωση και την προδοσία, την καταδίκη και τη μοναχικότητα, φωτίζεται από την παρουσία μιας μαρκησίας, της μοναδικής που παραμένει στο πλευρό του και του προσφέρει την αγάπη της. Μέσα από αυτή τη σχέση, η ιστορία αποκτά μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση, μετατρέποντας την πολιτική και κοινωνική αλληγορία σε έναν στοχασμό πάνω στον έρωτα, την αποδοχή και την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση.

Η παράσταση στο Θέατρο 104 επιχειρεί να συναντήσει τη μοναδική γοητεία αυτού του παράδοξου κόσμου, όπου η γέννηση, ο έρωτας, η αγάπη, ο θάνατος και η λύτρωση συνυπάρχουν σε ένα αλληγορικό παραμύθι με πικρή ειρωνεία και ποιητική ευαισθησία. Ένα έργο που καλεί τον θεατή να αναμετρηθεί με τις συλλογικές ψευδαισθήσεις, να αμφισβητήσει τις βεβαιότητές του και να αναζητήσει τη δική του εκδοχή της ελαφρότητας.

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Άλντο Παλατσέσκι

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Παπακώστας

Ηθοποιοί: Τάσσος Αλατζάς, Μικάελα Δανά, Άγγελος Αγγελακόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Θεοφάνους

Μετάφραση: Παναγιώτης Σκόνδρας

Διασκευή: Λευτέρης Παπακώστας, Κατερίνα Παρισσινού

Δραματουργική επεξεργασία: Μικαέλα Δανά

Πρωτότυπη μουσική: Ανθή Γουρουντή

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Παρισσινού

Σκηνική εγκατάσταση – Κοστούμια: Λ. Παπακώστας, Κ. Παρισσινού

Κατασκευή κοστουμιών: Βασιλική Καρκόγλου

Φωτιστικός σχεδιασμός και φωτογραφίες: Παύλος Μαυρίδης

Υπεύθυνη παραγωγής: Πασχαλιά Σιγγίκου

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Υπεύθυνη social media: Εύη Αγγελινού

Σχεδιασμός αφίσας: andreikos.com

Παραγωγή: Ε.Τ.Π. ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΜΚΕ

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο 104

Ευμολπιδών 41, Αθήνα

Τηλέφωνο: 695 126 9828

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: Διαδικτυακά, με τίτλο «Η αυτού ελαφρότης, ο Περελά».

Το βιβλίο «Η αυτού ελαφρότης, ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, σε μετάφραση Παναγιώτη Σκόνδρα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αστάρτη.