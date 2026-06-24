Η Αλίκη Μαθιουδάκη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Αντάμωμα», που κυκλοφορεί από την FM Records, σηματοδοτώντας το δεύτερο προσωπικό της δισκογραφικό βήμα.

Με την ερμηνεία της, η νέα αυτή κυκλοφορία αποκτά μια ιδιαίτερη ευαισθησία, μεταφέροντας το συναίσθημα ενός ανθρώπου που επιστρέφει στις πιο πολύτιμες αναμνήσεις της ζωής του. Η φωνή της αγκαλιάζει τη μελωδία και αναδεικνύει τη συγκίνηση των στίχων με αυθεντικότητα και διακριτική δύναμη.

Πρόκειται για μια σύγχρονη έντεχνη μπαλάντα με λυρικό χαρακτήρα και έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, που μιλά για τη μνήμη, την απουσία και τη δύναμη της επανένωσης.

Τη μουσική υπογράφει η Κωνσταντία Κατσιάμπα και τους στίχους η Γιώτα Γερογιώργη. Μέσα από ατμοσφαιρικές μελωδίες και ποιητικές εικόνες, το τραγούδι συνδυάζει τη σύγχρονη έντεχνη αισθητική με στοιχεία της διαχρονικής ελληνικής τραγουδοποιίας. Στην παραγωγή συμμετέχει ο Χρήστος Παπαδόπουλος, προσδίδοντας στο τραγούδι έναν ξεχωριστό ηχοχρωματικό χαρακτήρα.

Το «Αντάμωμα» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής από την FM Records.