Η σχεδόν ολοκληρωμένη ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για τον Σαμ Άλτμαν, «Artificial», αποσύρθηκε από τα Amazon MGM Studios, επιβεβαίωσε το Variety.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Άντριου Γκάρφιλντ ως τον αμφιλεγόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, θα κυκλοφορήσει από άλλο στούντιο. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την τεράστια συνεργασία της Amazon με την τεχνολογική εταιρεία τον Φεβρουάριο για την επέκταση της χρήσης των Amazon Web Services από την OpenAI και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία περιελάμβανε μια επένδυση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της Amazon.

«Τρέφουμε τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό για τον Λούκα Γκουαντανίνο ως βραβευμένο σκηνοθέτη» δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon σημειώνοντας ότι η εταιρεία ελπίζει να συνεχίσει τη μακροχρόνια συνεργασία μαζί του.

«Πιστεύουμε ότι η ταινία “Artificial” θα προωθηθεί καλύτερα αν κυκλοφορήσει από διαφορετικό στούντιο και συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα παραγωγής για να βρούμε στην ταινία ένα νέο σπίτι» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιστεύεται ότι η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Άντριου Γκάρφιλντ ως Άλτμαν και ο Άικ Μπάρινχολτζ ως Ίλον Μασκ, δεν αποτελεί μια κολακευτική απεικόνιση του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Τα γυρίσματα της ταινίας σε σενάριο του βραβευμένου κωμικογράφου Σάιμον Ριτς, ολοκληρώθηκαν το περασμένο φθινόπωρο και λέγεται ότι θα επικεντρώνεται στη δραματική απόλυση και επαναπρόσληψη του Άλτμαν το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ