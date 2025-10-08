Η Αναΐς Βάθη παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θρυλική Μελίνα Μερκούρη – τη γυναίκα-σύμβολο του ελληνικού πάθους, της τέχνης και της ελευθερίας.

Μέσα από τα αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, η Αναΐς Βάθη ζωντανεύει τη φωνή, τη δύναμη και τη γοητεία της Μελίνας, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και ιστορικές αναδρομές.

Συνοδεύεται από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών:

Δημήτρης Ροσίδης – κιθάρα

Θάνος Παγούτσος – μπουζούκι

Χρήστος Κωνσταντινίδης – βιολί

Ειρήνη Δίγκα – ποίηση

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 8:00 το βράδυ, στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του Art Base (Rue des Sables 29, Βρυξέλλες).

Με μόλις 60 διαθέσιμες θέσεις, η εκδήλωση υπόσχεται μια οικεία και μαγευτική εμπειρία, όπου η μουσική, η ποίηση και η μνήμη της Μελίνας Μερκούρη θα συναντηθούν σε ένα συγκινητικό ταξίδι ψυχής.

Πληροφορίες και κρατήσεις: www.art-base.be