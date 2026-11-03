Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου

Η Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 3 Νοεμβρίου την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μεταφορά και την τοποθέτηση των ιερών λειψάνων του Αγίου στον ναό που χτίστηκε προς τιμήν του στη Λύδδα της Παλαιστίνης, καθώς και στα εγκαίνια του συγκεκριμένου ναού.

Ο Άγιος Γεώργιος ήταν αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού και θανατώθηκε με αποκεφαλισμό το 303 μ.Χ., την περίοδο των διωγμών των Χριστιανών από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Μετά το μαρτύριό του, το σώμα του μεταφέρθηκε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, όπου και ενταφιάστηκε. Σύμφωνα με την παράδοση, η συγκεκριμένη πόλη συνδέεται με τον τόπο του μαρτυρίου του.

Η Λύδδα, γνωστή στην αρχαιότητα με την ονομασία Διόσπολη, βρίσκεται στο σημερινό Ισραήλ, περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ. Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατασκευάστηκε εκεί ένας μεγάλος και επιβλητικός ναός προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, όπου τοποθετήθηκαν τα λείψανά του.

Στο πέρασμα των αιώνων, ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές και ανακατασκευές. Το 1010 καταστράφηκε από τον χαλίφη Χακίμ, ενώ αργότερα ανοικοδομήθηκε από τους Σταυροφόρους. Το 1191 καταστράφηκε ξανά από τον σουλτάνο Σαλαντίν. Το 1349, με την έγκριση του σουλτάνου της Αιγύπτου, έγινε νέα ανοικοδόμηση. Ωστόσο, το 1442 ένας διάδοχός του μετέτρεψε τον ναό σε τζαμί. Το 1517 ο Οθωμανός σουλτάνος Σελίμ Α΄ τον επέστρεψε στους Χριστιανούς. Αργότερα, το 1837, υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας ενός σεισμού. Τελικά, το 1871, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος Β΄ φρόντισε για την ανακατασκευή του.

Λαογραφία και παραδόσεις

Στη λαϊκή παράδοση, η 3η Νοεμβρίου είναι γνωστή και ως ημέρα του Αγίου Γεωργίου του Σπορίτη ή του Μεθυστή. Οι ονομασίες αυτές συνδέονται με αγροτικές και αμπελουργικές συνήθειες που διατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σε ορισμένους τόπους, η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της σποράς των χωραφιών, γι’ αυτό και ονομάζεται «Σπορίτης». Σε άλλες περιοχές, οι άνθρωποι ανοίγουν τα βαρέλια με το φρέσκο κρασί της χρονιάς και το δοκιμάζουν για πρώτη φορά, έθιμο από το οποίο προέρχεται η ονομασία «Μεθυστής».

Παράλληλα, σε περιοχές όπου καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, υπάρχει η συνήθεια να δοκιμάζονται την ημέρα αυτή τα πρώτα πορτοκάλια της νέας παραγωγής, σηματοδοτώντας τον ερχομό της νέας σοδειάς.

Έτσι, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 3 Νοεμβρίου συνδυάζει τη θρησκευτική πίστη με τις αγροτικές ασχολίες, τις τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα του ελληνικού λαού.