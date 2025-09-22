Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή και τις υμνητικές κριτικές της παράστασης τον Οκτώβριο 2023, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο 2024, με το κοινό να κατακλύζει το STUDIO new star art cinema,

«Η Αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη», όπως αποδίδεται μέσα από το μοναδικό στην ιστορία του πολιτισμού κείμενο του Πλάτωνα, «Απολογία Σωκράτη», θα παρουσιαστεί για μία μόνο παράσταση το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο ιστορικό STUDIO new star art cinema, με ώρα προσέλευσης 19:30 και ώρα έναρξης 20:00

Η παράσταση,που γίνεται εμπειρία ζωής για τους θεατές της, τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και την υποστήριξη της Ένωσης Γάλλων Ελλάδας.

Ο Δήμος Αβδελιώδης, δημιουργός της δυνατότητας να μιλιέται σήμερα η αρχαία ελληνική γλώσσα του Πλάτωνα ως ζωντανή γλώσσα, διδάσκοντας στους ηθοποιούς τη φωνητική ερμηνεία της με την καινοτόμο «Λογική-Μουσική» μέθοδό του, μεταφράζει και αποδίδει το Πλατωνικό κείμενο, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές όλες οι σημασίες και η επικαιρότητα του νοήματός του για το κοινό κάθε ηλικίας και παιδείας.

Η πρώτη παράσταση με τον Gilles Decorvet δόθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στη Γενεύη, με καθηλωτική αποδοχή από το ελβετικό κοινό και συνεχίζει να παρουσιάζεται μέχρι σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε με ενθουσιώδη αποδοχή στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2025 στο Fribourg Ελβετίας και από τις 28 Οκτωβρίου θα επαναληφθούν παραστάσεις για σχολεία της Γενεύης.

Ο ελληνιστής Ελβετός Gilles Decorvet, διατελεί Καθηγητής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Έχει μελετήσει ενδελεχώς την αρχαία και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα κι έχει μεταφράσει στα γαλλικά κορυφαίους Έλληνες συγγραφείς. Αφηγείται επίσης, σημαντικά κείμενα σε σχολεία, θέατρα και φεστιβάλ, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

Η Αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη πρωτοπαρουσιάσθηκε το 2015 ως συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την ΑΜΚΕ «ANAGNORISIS», καθηλώνοντας χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κορύφωση την παρουσίασή της στην ιστορική Όπερα του Ανόι στο Βιετνάμ, όπου αποθεώθηκε από το πλήθος των διπλωματικών αντιπροσωπειών 27 Πρεσβειών, από τα γνωστότερα κράτη του κόσμου, προκαλώντας πηγαίες εκδηλώσεις ενθουσιασμού, θεωρούμενη σπουδαίο σύγχρονο πολιτιστικό γεγονός για την συμβολή της επικαιροποίησης των ιδεών του Σωκράτη ως ορόσημου για την ειρηνική ανέλιξη της παγκόσμιας κοινότητας.

Μάρκος Παλαιός

Συντελεστές

Μετάφραση/ απόδοση, Διδασκαλία Εκφοράς και Ερμηνείας Αρχαίου Κειμένου Δήμος Αβδελιώδης

Μεταγραφή της μετάφρασης Δ. Αβδελιώδη στα Αγγλικά Αμαλία Κοντογιάννη και Emily Brown

Κοστούμια: Αριστείδης Πατσόγλου

Σχεδιασμός Κλεψύδρας: Κώστας Κοτσανάς

Graphic Design: Tasos Grønn

Βοηθός Σκηνοθέτη: Στεφανία Βλάχου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Gilles Decorvet

ΜΕΛΗΤΟΣ: Μάρκος Παλαιός

ΦΩΝΗ ΑΦΗΓΗΤΗ: Δήμος Αβδελιώδης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Μία παράσταση: Σάββατο 18Οκτωβρίου 2025

ώρα προσέλευσης 19:30, ώρα έναρξης 20:00

Διάρκεια: 90’

ΘΕΑΤΡΟ

STUDIO New Star Art Cinema

Σταυροπούλου 33 & Σπάρτης, Πλατεία Αμερικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EIΣΙΤΗΡΙΩΝ

– online: www.ticketservices.gr

– τηλεφωνικά: 2107234567

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.ticketservices.gr/event/i-anaparastasi-tis-dikis-tou-sokrati-studio-new-star/

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Α ζώνη 20€

B ζώνη 18€ (φοιτητικό, 65+, ανέργων, ΑμεΑ: 15€)

Γ ζώνη 15€ (φοιτητικό, 65+, ανέργων, ΑμεΑ: 12€)

Παραστάσεις για ΣΧΟΛΕΙΑ τηλ. +306938624496

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ

Η Διεύθυνση του STUDIO new star art cinema, έχοντας διασώσει και επαναλειτουργήσει τον ιστορικό αυτό χώρο του πολυσχιδή Σωκράτη Καψάσκη, ίδρυσε τη «Θεατρική Σκηνή Δήμου Δήμου Αβδελιώδη, δίνοντας την ευκαιρία στο θεατρόφιλο κοινό και τους νέους να ανακαλύψουν το θέατρο του Δήμου Αβδελιώδη, όπου ο Λόγος γίνεται βίωμα δονώντας όλο το είναι των ηθοποιών του με μια τεχνογνωσία υποκριτικής τέχνης παγκόσμιας πρωτοτυπίας, επιφέροντας απλότητα και αβίαστη συγκίνηση.