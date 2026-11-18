Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy Awards 2027 ήταν μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τη Μάιλι Σάιρους καθώς διεκδικεί βραβείο στο πλευρό της νονάς της, Ντόλι Πάρτον λίγους μήνες μετά τον θάνατό της στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Οι δύο καλλιτέχνιδες είναι υποψήφιες για την Καλύτερη Κάντρι Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα χάρη στη νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Light of a Clear Blue Morning», στην οποία ένωσαν τις φωνές τους με τις Λάινι Γουίλσον, Κουίν Λατίφα και Ρέμπα ΜακΕντάιρ.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Σάιρους μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός συλλεκτικού βινυλίου του άλμπουμ «New Harvest … First Gathering», το οποίο κυκλοφόρησε από τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι το 1976 και περιλαμβάνει την αρχική εκτέλεση του τραγουδιού.

«Πριν από μερικά Χριστούγεννα, η Ντόλι μου χάρισε αυτό το βινύλιο, γνωρίζοντας πόσο θα ήθελα μια αυθεντική κόπια», έγραψε στη λεζάντα η τραγουδίστρια και ηθοποιός. «Η θεία μου η Ντόλι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Δεν έγραφε μουσική για την αναγνώριση, αλλά για να κάνει τον κόσμο πιο ευτυχισμένο μέσα από τα τραγούδια της» συνέχισε.

Επίσης έφερε στο φως ένα βίντεο από το στούντιο που ηχογράφησε τα φωνητικά για τη διασκευή του τραγουδιού η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο προς τιμήν των 80ών γενεθλίων της Ντόλι Πάρτον με τα έσοδα από τις πωλήσεις να ενισχύουν την έρευνα για τον παιδικό καρκίνο στο Νοσοκομείο Monroe Carell Jr. του Πανεπιστημίου Vanderbilt.

Η σταρ έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

«Το να είμαι υποψήφια δίπλα σε εκείνη, τη Λάινι Γουίλσον, την Κουίν Λατίφα και τη Ρέμπα ΜακΕντάιρ για το «Light of a Clear Blue Morning» είναι ένας υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε την τεράστια ψυχή της» πρόσθεσε η Σάιρους στη λεζάντα.

Και κατέληξε: «Μου λείπει να με παίρνει τηλέφωνο σε τόσο σημαντικές ημέρες, αλλά τη νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή. Σε αγαπώ θεία Ντόλι και συγχαρητήρια σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους».

Η Ντόλι Πάρτον μετρά ακόμη δύο υποψηφιότητες στα Grammy 2027. Διεκδικεί το Βραβείο Καλύτερης Κάντρι Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα για τη συνεργασία της με το συγκρότημα Zac Brown Band στο τραγούδι «Butterfly», ενώ είναι υποψήφια και στην κατηγορία Καλύτερου Audiobook για την αφήγηση της βιογραφίας της, «Star of the Show: My Life on Stage».

Συνολικά έχει κερδίσει 10 Βραβεία Grammy ανάμεσα σε 58 υποψηφιότητες. Το «Light of a Clear Blue Morning», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του τσαρτ ψηφιακών πωλήσεων της κάντρι μουσικής του Billboard ήταν ανάμεσα στα πολλά τραγούδια που συνεργάστηκε η Ντόλι Πάρτον με την Σάιρους.

Η 69η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, για πρώτη φορά μετά το 1972 και τις πλατφόρμες streaming, Disney+ και Hulu. Η RAYE προηγείται στις υποψηφιότητες με 11 και ακολουθεί η Rosalia με 9.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ