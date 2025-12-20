Η ανατρεπτική «Φαύστα» του Μποστ, του θεατρικού συγγραφέα, ζωγράφου, εικαστικού, σκιτσογράφου και γελοιογράφου, έρχεται για δύο παραστάσεις στην Αίθουσα Αιμίλιου Ριάδη την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, σε μια νέα, ευφάνταστη παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, ενώ ένας θίασος εξαίρετων ηθοποιών ζωντανεύει με απολαυστικό τρόπο το «μποστικό» σύμπαν επί σκηνής. Την Φαύστα, έναν ρόλο-ορόσημο της νεοελληνικής δραματουργίας, ερμηνεύει η Τζίνη Παπαδοπούλου. Μαζί της, οι ηθοποιοί: Βασιλική Δέλλιου, Μαριλένα Μόσχου, Πέτρος Σκαρμέας, Δημήτρης Γαλανάκης, Χρήστος Σταθούσης, Ντίνος Γκελαμέρης. Στη φωνή του Μποστ ακούγεται ο Θάνος Λέκκας.

Η υπόθεση:

Η Φαύστα και ο Γιάννης χάνουν το τετραετές κοριτσάκι τους, το Ριτσάκι, στη θάλασσα. Όμως, η αναζήτησή τους είναι μάταιη, αφού το έχει καταπιεί ένα «θαλάσσιον κήτος-ένα θαλάσσιον τέρας». Χρόνια μετά, το Ριτσάκι θα βρεθεί στην κοιλιά ενός ψαριού… που θα ψαρέψει ο πατέρας της! Μόνο που η χαρά της επιστροφής της «απωλεσθείς κόρης» δεν θα κρατήσει πολύ. Θα τη φάνε… οι γάτοι, επειδή μυρίζει ψαρίλα! Έτσι, το «πρωτοποριακό» queer ζεύγος Ιατρού, το οποίο ζητά το Ριτσάκι σε γάμο ‒με συνοικέσιο‒ για λογαριασμό του ομοιοπαθούς υιού τους, αναχωρεί άπραγο από την οικία της Φαύστας.

Η «Φαύστα» του Μποστ, ένα υπερβατικό θεατρικό έργο σε έμμετρο λόγο που σατιρίζει τη μικροαστική προσποίηση μέσα από ένα παιχνίδι συμφυρμού πομπώδους ύφους και ψευτολόγιας ανορθογραφίας, έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα της ‒προφητικά, θαρρείς‒ στο μέλλον. Δηλαδή, στο δικό μας σήμερα. Στηλιτεύει με φινέτσα και γούστο όλες τις παθογένειες που εξακολουθούν να καθορίζουν τις ζωές μας, από τις οποίες δεν έχουμε απαλλαγεί ακόμη. Και όλα αυτά μας κάνουν να γελάμε με την ημιμάθεια, τη «δηθενιά», τη σοβαροφάνεια, την κατεστημένη κουλτούρα, μέσα σε ένα κλίμα γιορτής και τέρψης, ανατροπής και πρωτοπορίας.

Ο σκηνοθέτης Τάσος Πυργιέρης μιλά για την παράσταση

«Πάντα ήθελα να ανεβάσω ένα έργο του Μποστ, αυτού του ιδιοφυούς, λογολάγνου και ιδιόρρυθμου καλλιτέχνη. Ο θαυμασμός μου για την ανατρεπτική οπτική των στίχων του, την ευρηματική εικαστική ματιά του και το ευφάνταστο συγγραφικό του έργο με ώθησαν στην ανάγκη να επιλέξω την “Φαύστα”. Αυτή η μοναδική προσωπικότητα, με τον σατιρικό και καυστικό της λόγο, συνδυάζει το αρχαίο ελληνικό δράμα με το θέατρο του παραλόγου, παρουσιάζοντας μια ιστορία που παραμένει εξαιρετικά διαχρονική, αν και έχει τις ρίζες της στην ελληνική ιστορική παράδοση. Η “Φαύστα” είναι μια σάτιρα που αποδομεί τις συμβάσεις της ελληνικής τραγωδίας, παρωδεί το διδακτικό θέατρο του 18ου αιώνα, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει με έξυπνο τρόπο τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το πολυεπίπεδο έμμετρο κείμενο ‒σε δεκαπεντασύλλαβο‒ της “Φαύστας” προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για καλλιτεχνική και σκηνική έκφραση, αλλά και την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τις δικές μας αντιλήψεις για την πολιτική, την εξουσία και την ανθρώπινη φύση. Ο παράλογος λόγος, οι ανορθογραφίες, οι σολοικισμοί καθώς και οι μεταθέσεις γενών, αριθμών και πτώσεων ενισχύουν προοδευτικά ένα οργανωμένο χάος. Το σύμπαν της “Φαύστας” είναι ένας καθρέφτης στον οποίο μπορούμε να δούμε την υπερβολή της ανθρώπινης φύσης, την κωμική και τραγική πλευρά της καθημερινότητας μας. Ο Μποστ σαρκάζει τη μικροαστική θέση της γυναίκας στην οικογένεια αναδεικνύοντας έτσι την υποκρισία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ επίσης στην ιδιαίτερη, παιχνιδιάρικη και ανάγλυφη γλώσσα του, πάνω στην οποία δουλέψαμε λεπτομερώς με τους ηθοποιούς, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα του ύφους του Μποστ, ενώ ταυτόχρονα την κάναμε προσιτή, ζωντανή και κατανοητή για τον σύγχρονο θεατή.

Η δυναμική αυτού του θιάσου βασίζεται στην αγάπη του για το θέατρο, στη χαρά της συνύπαρξης των μελών του πάνω στη σκηνή και της πρόθεσής τους να μεταδώσουν στους θεατές τούς φρενήρεις ρυθμούς των προβών. Είμαι βέβαιος πως, αν ζούσε ο Μποστ, την ημέρα της πρεμιέρας θα μας έκανε το τραπέζι, σατιρίζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο το κάθε λεπτό της παράστασης μας.

Η παρουσίαση της “Φαύστας” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και ανεκτίμητη εμπειρία, καθώς ο χώρος αυτός προσδίδει στο έργο την αίγλη που του αρμόζει, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για να ζωντανέψει για μία ακόμη φορά μπροστά στους θεατές ο ανεπανάληπτος κόσμος του Μποστ.

Κύριε Μέντη, σας ευχαριστώ».

Σκηνοθεσία | Τάσος Πυργιέρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση | Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνικά-κοστούμια | Ελίνα Δράκου

Σχεδιασμός φωτισμών | Στέβη Κουτσοθανάση

Συνεργάτης φωτιστής | Γιώργος Σπηλιόπουλος

Φωνητική διδασκαλία | Χρήστος Θεοδώρου

Βοηθός σκηνοθέτη | Σοφία Καστρησίου

Ειδικές κατασκευές | Βασιλική Τσιλιγκρού

Φωτογραφίες | Κωνσταντίνος Λέπουρης

Social media | Social Wave Ath

Trailer | Γιώργος Δασκαλόπουλος

Μακιγιάζ | Σοφία Καραθανάση

Κομμώσεις | Ξένια Μουτέν

Κατασκευή σκηνικού | Χρήστος Χαμζαλάρης

Βοηθός ενδυματολόγου | Παρθενία Τσεκούρα

Οργάνωση παραγωγής | Νίκος Τσαούσης

Διεύθυνση παραγωγής | Άννα Κουρελά

Βοηθός παραγωγής | Θωμάς Ντάβανος

Νομικός σύμβουλος | Δημήτρης Καλοχαιρέτης

Ηθοποιοί:

Φαύστα | Τζίνη Παπαδόπουλου

Μαριάνθη | Βασιλική Δέλιου

Γιάννης | Πέτρος Σκαρμέας

Ελένη, Κύριος Ιατρού | Χρήστος Σταθούσης

Κύριος Ιατρού | Ντίνος Γκελαμέρης

Ριτσάκι | Μαριλένα Μόσχου

Νέος (υιός Ιατρού) | Δημήτρης Γαλανάκης

Στη φωνή του Μποστ ακούγεται ο Θάνος Λέκκας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

15€, 10€ (μειωμένο)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3523

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ