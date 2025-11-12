Η Ελληνίδα τραγουδίστρια που θα «σηκώσει την αυλαία» της συναυλίας του Sir Rod Stewart στο Telekom Center Athens, όπως ανακοινώθηκε, είναι η Angelika Dusk!

Ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για ένα ανεπανάληπτο show γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, με την Angelika Dusk να δίνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, φέρνοντας στη σκηνή ρυθμό, δυναμισμό και τη χαρακτηριστική της pop ενέργεια.

Μια δεκαπενταετία γεμάτη μουσική και δυνατές συνεργασίες

Η Angelika Dusk είναι μεγάλη θαυμάστρια των 80s. Μεγάλωσε ακούγοντας Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince, Bryan Ferry, Chris Rea και χορεύοντας τα soundtracks των Footloose, Flashdance, Beverly Hills Cop από την ηλικία των 2 ετών.

Τα τελευταία 15 χρόνια είναι ενεργή δισκογραφικά και συναυλιακά, με σημαντική ραδιοφωνική παρουσία και ξεχωριστές εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Αθήνα,

ενώ έχει ανοίξει συναυλίες για καλλιτέχνες όπως οι Simple Minds, Boy George, Kaleo, Imany και LP.

Ταξίδι στα 80s με 4 νέα singles

Από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα η Angelika κυκλοφόρησε 4 νέα τραγούδια με καθαρά 80s αισθητική: το Deeper Love, ένα ονειρικό και up-tempo pop anthem για να το ακούς στο αυτοκίνητο με τα παράθυρα κατεβασμένα, το Breaking My Heart, ένα τραγούδι που θυμίζει Madonna και σε κάνει να χορεύεις ανεξαρτήτως διάθεσης, το Σύνδεση Αληθινή, την ελληνική εκδοχή

του Deeper Love, και το πιο πρόσφατο Miracle, ένα τραγούδι με έντονους synth ήχους, ακαταμάχητο dance ρυθμό και ξεσηκωτική ενέργεια.

Στο studio με σπουδαίους δημιουργούς

Η Angelika συνεργάζεται τακτικά με τον βραβευμένο παραγωγό Rupert Christie (U2, Green Day, Coldplay, Lou Reed) και τον τραγουδοποιό Jonny Lattimer (Ellie Goulding, Lana Del Rey, Rebecca Ferguson), ενώ αυτή την εποχή βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας του πιο «αληθινού» της άλμπουμ μέχρι σήμερα — μιας φρέσκιας pop συλλογής τραγουδιών που επηρεάζεται άμεσα από τους ήχους των 80s, δημιουργημένης με αυθεντικό vintage εξοπλισμό της εποχής, εξαιρετικούς μουσικούς και όλη της την αγάπη.

Η Angelika Dusk ανεβαίνει στη σκηνή του Telekom Center Athens, προετοιμάζοντας το κοινό για μια εκρηκτική βραδιά που φέρνει κοντά δύο γενιές: τη νεανική pop ενέργεια της ίδιας

και την αξεπέραστη καριέρα του Sir Rod Stewart, σε ένα φαντασμαγορικό show που υπόσχεται να μας μείνει αξέχαστο.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Telekom Center Athens

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster.gr