Η «Άννα Καρένινα», το διαχρονικό αριστούργημα του Λέοντος Τολστόι, ζωντανεύει τη θεατρική περίοδο 2026-2027 στη σκηνή του «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», μέσα από μια σύγχρονη διασκευή και απόδοση σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων θεατρικών παραγωγών και μετά τη μεγάλη επιτυχία του έργου «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, παρουσιάζει μια φιλόδοξη υπερπαραγωγή βασισμένη σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Τον ομώνυμο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας θα ερμηνεύσει η Λένα Παπαληγούρα, ενώ τον σύζυγό της, Αλεξέι Καρένιν, θα υποδυθεί ο Γιάννης Τσορτέκης.

Το έργο του Τολστόι θεωρήθηκε από πολλούς (όπως, ο Ντοσκογιέφσκι, ο Φώκνερ κ.ά.) το καλύτερο μυθιστόρημα όλων των εποχών. Η Άννα Καρένινα, μια επική, παγκόσμια ιστορία πάνω σε όλα τα θέματα της ζωής και του θανάτου, ανήκει στην κορωνίδα του λογοτεχνικού ρεαλισμού και προσελκύει πάντα την αγάπη και την συγκίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων παντού στον κόσμο.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στην αριστοκρατική Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, οι συμβάσεις και οι προκαταλήψεις κυριαρχούν. Σε ένα σύντομο ταξίδι της προς τη Μόσχα, προκειμένου να εξομαλύνει τις εντάσεις και να διευθετήσει τα συζυγικά προβλήματα του αδερφού της, η Άννα θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση που θα της αλλάξει όλη της τη ζωή.

Ο γοητευτικός κόμης Βρόνσκι Αλεξέι, ο μελλοντικός αρραβωνιαστικός της ανιψιάς της, θα γίνει η αφορμή για να ξυπνήσουν μέσα της συναισθήματα που ποτέ δεν είχε τολμήσει να εκφράσει. Παρά τον γάμο της με τον αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο Καρένιν, η Άννα παρασύρεται σε έναν θυελλώδη έρωτα με τον Βρόνσκι, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και τη θέση της στην υψηλή κοινωνία. Αναζητώντας το νόημα της ζωής και της προσωπικής ευτυχίας, έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες συγκρούσεις: με τη συμβατική ζωή, με τον παράνομο έρωτα, αλλά και με τις συνέπειες των επιλογών της. Ο σύζυγός της, θέλοντας να αποφύγει ένα κοινωνικό σκάνδαλο, αρνείται να της δώσει διαζύγιο, ακόμη κι όταν μαθαίνει ότι είναι έγκυος και αποκτά ένα παιδί από τον Βρόνσκι.

Η κοινωνία, ως αμείλικτος κριτής της εποχής, οδηγεί την ηρωίδα σταδιακά προς την κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, η άκαμπτη στάση του συζύγου της, όπως επίσης και οι υποψίες της πως ο Βρόκνσι μπορεί να την απατά, συμβάλλουν καθοριστικά στην ψυχική και εσωτερική της διάλυση.

Μέσα από την τραγική πορεία της Άννας Καρένινα, ο Λέων Τολστόι πραγματεύεται θέματα, όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, ο έρωτας, ο θάνατος, η ζήλια, οι κοινωνικές επιταγές της εποχής. Συγχρόνως, θέτει και ένα διαχρονικό ηθικό δίλημμα: είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν τόλμησες να κάνεις;

Πρωταγωνιστούν οι Λένα Παπαληγούρα, Γιάννης Τσορτέκης, Ιωάννης Παπαζήσης, Γιώργος Ξούλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Καρακάση, Νεφέλη Κουρή, Μελίνα Λεφατζή,

Χρήστος Γιάνναρης. Στο ρόλο της Βρόνσκαγια η Ηρώ Μουκίου.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Μανώλης Γεραπετρίτης

Κωνσταντίνα Δαυλίτη

Γιάννης Ζαράγκαλης

Νικόλ Ιακωβάκη

Δημήτρης Καστελάνος

Ορνέλα Λούτη

Αργυρώ Μητρογιάννη

Κοραλία Τσόγκα

Γιώργος Τσουρουνάκης

Μάρκος Ξύδης

Και τα παιδιά:

Άρης Βαλλιάνος

Αντώνης Βιτάλης

Χρίστος Πλάτανος

Συντελεστές:

Μετάφραση (απο το πρωτότυπο): Ιβάν Σβιτάιλο

Απόδοση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Video art: Παντελής Μάκκας

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φώτα: Μελίνα Μάσχα

Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης

Τρέιλερ: Αχιλλέας Τσούτσης

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα: 11 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19:00

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300