Η Άννα Ρεζάν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και συμπρωταγωνιστεί με τον υποψήφιο για Όσκαρ, Eric Roberts στη δεύτερη σεζόν του Great Kills, το οποίο είναι μια κωμωδία για ένα συνεργείο οπερατέρ που ακολουθεί έναν εκτελεστή.

Η πρώτη σεζόν έγινε viral στο Tubi και είναι η τρίτη σε δημοτικότητα στις ΗΠΑ όπως έγραψε και το Variety.

Ο αδερφός της Julia Roberts θεωρείται ζωντανός θρύλος του Χόλιγουντ με 725 συμμετοχές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Γνωριστήκαμε πριν κάποια χρόνια όταν έπαιζα στην σειρά “The Good Wife” στη Nέα Υόρκη. Γίναμε φίλοι και μου ζήτησε να συμμετέχω και εγώ στην σειρά Great Kills σε ένα ρόλο έκπληξη» λέει η Άννα Ρεζάν, σε πρόσφατη συνέντευξη της σε γνωστό περιοδικό.

Επίσης δημοσίευσε στο instagram φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω σε γύρισμα που οργανώνει κάποιος άλλος (γέλια). Ποσό μάλλον όταν μαέστρος σε αυτή την σειρά είναι ο σπουδαίος James Merendino!», είπε η πολυβραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτρια.

«Συνεχίζω τη μουσική συνεργασία με τον Taavi Vartia που ονομάζεται The Viking’s of the Aegean και ετοιμάζω κάποια καινούργια τραγούδια με τον αγαπημένο φίλο και σπουδαίο συνεργάτη Ελληνοαυστραλό βραβευμένο με Grammy, συνθέτη Ανδρέα Γιατράκο της Sonar Music.

Επίσης θα βρίσκομαι για κάποιο διάστημα και στην Ελλάδα γιατί συμμετέχω σε κάποιες καινούργιες τηλεοπτικές σειρές», πρόσθεσε.

«Η Άννα είναι μια πραγματικά χαρισματική και ταλαντούχα ηθοποιός, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι μαζί της σε αυτή τη σεζόν του Great Kills» λέει o Stanulis, παραγωγός του φιλμ «Monica» το οποίο βραβεύτηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας, για τη συνεργασία του με τη Ρεζάν. Η ηθοποιός έκανε για μερικές μέρες διακοπές στην όμορφη Καλαμάτα πριν επιστρέψει στην Αμερική για τα γυρίσματα.