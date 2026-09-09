Ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και αναμενόμενες μουσικές βραδιές του φθινοπώρου. Ο Slimane, η «απόλυτη φωνή» της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, για να συναντήσει το ελληνικό κοινό κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, στο εμβληματικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Έπειτα από τη θριαμβευτική του πορεία στη Eurovision 2024 με το αισθησιακό «MonAmour» -που πλέον αποτελεί παγκόσμιο anthem-και έπειτα από 23 διαδοχικές sold-out εμφανίσεις στην ιστορική SallePleyel του Παρισιού, ο Γάλλος σταρ φέρνει στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή του περιοδεία «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 YearsTour.

Γιορτάζοντας δέκα χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία, ο Slimane επιστρέφει στην ουσία της τέχνης του. Μαζί με τον επί χρόνια στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο, στήνει ένα λιτό αλλά καθηλωτικό σκηνικό, όπου πρωταγωνιστούν μόνο η φωνή, ο στίχος, η ανάσα και η συναισθηματική ένταση.

Η σχέση λατρείας του Slimane με την Ελλάδα μετρά ήδη δυνατές στιγμές, όπως οι δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλλάς τον χειμώνα του 2025.

Αυτή τη φορά, η εμπειρία περνά σε νέα διάσταση στο λόφο του Λυκαβηττού, σε μια βραδιά που υπόσχεται να δονήσει τις αισθήσεις και να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όσων παρευρεθούν.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο-χαιρετισμός του Slimane, στο οποίο ο αγαπημένος Γάλλος ερμηνευτής απευθύνεται προσωπικά στο ελληνικό κοινό, προσκαλώντας το στη μεγάλη του συναυλία στον Λυκαβηττό!

Opening Act: Good Job Nicky

Ο Good Job Nicky είναι ένας Έλληνας καλλιτέχνης που συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια ανάμεσα στην alternative pop, την R&B και τη σύγχρονη urban μουσική.

Έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο το 2020 όπου τον ανέδειξε ως μία από τις πλέον υποσχόμενες νέες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δυναμική του για διεθνή απήχηση.

Έχει εμφανιστεί στο εμβληματικό Royal Albert Hall και δίπλα σε ονόματα όπως η Jorja Smith και ο Masked Wolf. Η παρουσία του εκτός συνόρων ενισχύεται μέσα από studio συνεργασίες με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Scott Storch, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την πολυδιάστατη καλλιτεχνική του ταυτότητα μέσα από οπτικοακουστικά project υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής.

Πληροφορίες παράστασης

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 μ.μ.

(Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30)

Προπώληση εισιτηρίων

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Τιμές εισιτηρίων

VVIP 80€

VIP 60€

A ΖΩΝΗ 45€

Β ΖΩΝΗ 30€

Γ ΖΩΝΗ 25€

Δ ΖΩΝΗ 20€

Η πρόσβαση στον λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα.

Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού.

Με σεβασμό προς το περιβάλλον του λόφου και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με shuttlebus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30. Αφετηρία των δρομολογίων είναι η οδός Σαρανταπήχου, στο σημείο όπου ξεκινά η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι του Λυκαβηττού, απέναντι από τη Σαρανταπήχου 3.

Οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttlebus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.