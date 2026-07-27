Μια συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου έκανε η Άντζελα Γκερέκου, με αφορμή την ημέρα που ο σπουδαίος καλλιτέχνης θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο ο Τόλης Βοσκόπουλος περπατά στην παραλία έχοντας στην αγκαλιά του τη μικρή τότε κόρη τους, Μαρία. Τη δημοσίευση συνόδευσε με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, γράφοντας: «26 Ιουλίου… Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική. Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου».

Το βίντεο αναδημοσίευσε και η Μαρία Βοσκοπούλου στον δικό της λογαριασμό, εκφράζοντας τη συγκίνησή της μέσα από ένα προσωπικό μήνυμα. «Σήμερα θα σβήναμε όλοι μαζί την τούρτα σου και θα κάναμε αγκαλιές. Εύχομαι να είσαι κάπου όμορφα, φωτεινά. Ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος. Σ’ αγαπώ», έγραψε.