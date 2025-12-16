Στο εξώφυλλο του παρθενικού τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, η Αντζελίνα Τζολί ποζάρει και δίνει μια από τις πιο ειλικρινείς και προσωπικές συνεντεύξεις της, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε στιγμές της ζωής της που σπάνια μοιράζεται δημόσια.

Η βραβευμένη ηθοποιός και ακτιβίστρια μιλά χωρίς υπεκφυγές για την προσωπική της διαδρομή, τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, την οικογένειά της, αλλά και τη σταθερή της προσήλωση στην ανθρωπιστική δράση.

Η συνέντευξη, που αναμένεται να δημοσιευτεί στις 18 Δεκεμβρίου, συνδέει τις βιωματικές της εμπειρίες με τη νέα της κινηματογραφική δουλειά, Couture, αποκαλύπτοντας πώς το προσωπικό της ταξίδι επηρέασε τόσο τη δημιουργική όσο και την ανθρώπινη πλευρά της.

Η Τζολί αναφέρεται εκ νέου στην προληπτική μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013, αποκαλύπτοντας την ουλή της, με στόχο όπως σημειώνει, να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η δημόσια αυτή στάση, που πριν από δώδεκα χρόνια είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αλλά και ευρύ διάλογο, οδήγησε τότε σε αύξηση κατά περίπου 20% των προληπτικών ελέγχων στη Γαλλία, καθιερώνοντας το λεγόμενο «φαινόμενο Αντζελίνα» ως σημείο αναφοράς στη δημόσια υγεία.

Ανθρωπιστική δράση με επίκεντρο τις κοινότητες

Πέρα από τις προσωπικές αποκαλύψεις, η Αντζελίνα Τζολί στέκεται ιδιαίτερα στη μακρόχρονη ανθρωπιστική της δράση.

Ως ιδρύτρια των οργανισμών Kids in Need of Defense (KIND) και Atelier Jolie, αλλά και συνεργάτιδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, επισημαίνει ότι η ουσιαστική βοήθεια οφείλει να στηρίζεται στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Στη συνέντευξή της τονίζει πως οι παρεμβάσεις πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι επιφανειακές προσεγγίσεις. Όπως αναφέρει, η αποτελεσματική στήριξη δεν εξαρτάται μόνο από οικονομικούς πόρους, αλλά από τη συνεργασία, τον σεβασμό και την κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής.

Το μήνυμα της πρόληψης

Η ηθοποιός επανέρχεται και στο ζήτημα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης. Στη Γαλλία καταγράφονται κάθε χρόνο σχεδόν 20.000 νέες διαγνώσεις, αρκετές από τις οποίες –όπως επισημαίνει– θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με τακτικούς ελέγχους.

Η Τζολί αναφέρεται στην ανάγκη για ετήσιες γυναικολογικές εξετάσεις, τα οργανωμένα και δωρεάν προγράμματα προληπτικού ελέγχου για γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών, καθώς και στη σημασία της αυτοεξέτασης του μαστού ως συμπληρωματικού εργαλείου πρόληψης.

Για την ίδια, η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν τα πιο ισχυρά «όπλα» απέναντι σε μια ασθένεια που εξακολουθεί να αφορά εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.