Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί και πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, βρέθηκε την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στο πέρασμα της Ράφα, στο πλαίσιο ανθρωπιστικής επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί της.

Η παρουσία της στην περιοχή συμπίπτει με την απόφαση του Ισραήλ να διακόψει τη λειτουργία δεκάδων ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε δήλωσή της, η Τζολί ανέφερε ότι συνομίλησε με ανθρώπους οργανώσεων που καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τους περιορισμούς στη μεταφορά βοήθειας. Όπως περιέγραψε, επισκέφθηκε αποθήκες γεμάτες είδη που δεν έχουν επιτραπεί να περάσουν στη Γάζα, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά ιατρικό εξοπλισμό.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως οργανώσεις που δεν προχώρησαν σε ανανέωση της εγγραφής τους θα τεθούν σε αναστολή λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί, μεταξύ άλλων, την παροχή προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας για το προσωπικό τους.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα χώρες προειδοποιούν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα επιδεινώνεται εκ νέου και ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι κανόνες εγγραφής αποσκοπούν στο να αποτραπεί η εκμετάλλευση της διεθνούς βοήθειας από τη Hamas, ισχυρισμό που απορρίπτουν τόσο ο ΟΗΕ όσο και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Έλεγχος της αμερικανικής κυβέρνησης νωρίτερα φέτος δεν εντόπισε αποδείξεις εκτεταμένης υπεξαίρεσης βοήθειας από τη Hamas, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς.

Την ίδια στιγμή, η Γάζα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν επιδεινώσει δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης σε μια περιοχή που έχει ήδη υποστεί τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Γάζας, ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι κατέστρεψαν πρόχειρες σκηνές όπου ζουν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, ενώ τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρεύσεις κτηρίων καθώς αναζητούσαν καταφύγιο.

Κατά την παραμονή της στο πέρασμα της Ράφα, η Αντζελίνα Τζολί συναντήθηκε με μέλη της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου και εκπροσώπους τοπικών οργανώσεων, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η εκεχειρία και να εξασφαλιστεί συνεχής και ασφαλής πρόσβαση, ώστε η βοήθεια, τα καύσιμα και ο ιατρικός εξοπλισμός να φτάνουν έγκαιρα και σε επαρκείς ποσότητες.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο χειμερινός εξοπλισμός και τα βασικά ιατρικά είδη δεν μπορούν να περιμένουν, καθώς κάθε μέρα καθυστέρησης κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους εθελοντές που εργάζονται αδιάκοπα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με το γραφείο της, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Αίγυπτο, η ηθοποιός συναντά επίσης οικογένειες προσφύγων από την Παλαιστίνη και το Σουδάν.