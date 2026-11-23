Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Τζέιν Φόντα ενδέχεται να συνεργαστούν ξανά για ένα σίκουελ του διάσημου φιλμ «Monster-in-Law», όπως άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή της η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» (μέσω Variety), η Λόπεζ θυμήθηκε με την παρουσιάστρια παλαιότερες δουλειές της, ανάμεσά τους και τη ρομαντική κομεντί του 2005 όπου πρωταγωνίστησε με τη Φόντα.

«Αγαπώ τόσο πολύ αυτή την ταινία» είπε η Ντρου Μπάριμορ. «Αγαπώ την Τζέιν και τον Μάικλ [Βάρταν]», ανέφερε η Λόπεζ για τους συμπρωταγωνιστές της στο «Monster-in-Law».

Όπως τόνισε στη συνέχεια η συνεργασία της με τη Φόντα ήταν «καταπληκτική».

«Τη λάτρεψα. Συζητάμε μήπως κάνουμε άλλη μία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις από τα γυρίσματα του «Monster-in-Law». Το 2013 η Τζέιν Φόντα είχε μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων του αστεριού της Λόπεζ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ενώ ξανασυναντήθηκαν σε μια εκδήλωση πριν από την τελετή των Όσκαρ 2025.

Σημειώνεται ότι στη ρομαντική κομεντί η θρυλική ηθοποιός υποδύεται τη Viola Fields, μια μητέρα που προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τον γιο της (Μάικλ Βαρτάν) να παντρευτεί την Charlie Cantilini (Λόπεζ). Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μονέ Μαζούρ, Γουάντα Σάικς, Άνταμ Σκοτ και Γουίλ Αρνέτ.

Η εμφάνιση της Λόπεζ στην εκπομπή έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας συναυλιακής ταινίας με τίτλο «The JLo Show», η οποία θα μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη μαγεία της τελευταίας συναυλίας από την σειρά εμφανίσεων που πραγματοποίησε στο Λας Βέγκας. Η ταινία αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου στο CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.

Την Παρασκευή η τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς εμφανίστηκε στην πρεμιέρα φορώντας ένα εκθαμβωτικό διαμαντένιο περιδέραιο 186 καρατίων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ