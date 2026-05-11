Οι Metallica τιμήθηκαν από τη Minos EMI, a Universal Music Company, με μια τιμητική πλακέτα για τις πλατινένιες πωλήσεις του εμβληματικού άλμπουμ τους «Reload».

Η βράβευση έγινε με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία της remastered και deluxe έκδοσης του δίσκου, η οποία αναμένεται στις 26 Ιουνίου.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή για τη μεγάλη του εμφάνιση στην Ελλάδα, που αποτελεί και τον πρώτο σταθμό της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους.

Στην απονομή παρευρέθηκαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, Μαργαρίτα Μάτσα, ο Διευθυντής Ξένου Ρεπερτορίου, Αλέξης Πατάκης, ο Jim Varounis από το International Promotions Dep., καθώς και η Φιλίτσα Βουλιώτη, υπεύθυνη Lives & Commercial Sponsorships.

Η βράβευση αυτή αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής στη διαχρονική επιρροή των Metallica στην παγκόσμια μουσική σκηνή, αλλά και στην τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Reload ενός άλμπουμ που συνεχίζει να εμπνέει γενιές ακροατών, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Η μουσική ιστορία συνεχίζει να γράφεται και οι Metallica παραμένουν στην κορυφή της.

H ανάρτηση της Minos EMI, a Universal Music Company: