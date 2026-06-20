Η εκρηκτική Αποστολία Ζώη επιστρέφει δυναμικά και μας παρασύρει στον ρυθμό της πιο hot κυκλοφορίας!

Το νέο της single, «Άσε ό,τι κάνεις», είναι ένας απόλυτα ξεσηκωτικός καλοκαιρινός ύμνος, με την υπογραφή του χαρισματικού δημιουργού Λεωνίδα Σώζου σε μουσική και στίχους.

Με άκρως παιχνιδιάρικη διάθεση και έναν στίχο-ατάκα που αναμένεται να γίνει viral: «Άσε ό,τι κάνεις κι έλα πάρε με αγκαλιά, ξέχνα τις δουλειές σου, δεν θα πάνε πουθενά!», η αγαπημένη ερμηνεύτρια μάς δίνει το απόλυτο σύνθημα για να παγώσουμε τον χρόνο, να σβήσουμε την καθημερινότητα και να αφεθούμε στην ξεγνοιασιά του έρωτα.

Δυναμώστε την ένταση!

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