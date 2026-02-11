Ο Νίκος Κανόγλου μάς συστήθηκε για πρώτη φορά στο Πολεμικό Μουσείο με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ένα σχέδιο σε χαρτί εντυπωσιακά παράξενο, τεσσάρων μέτρων. Σήμερα επιστρέφει με την πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα μέσα από την ενότητα έργων «Η Απουσία του Παρόντος».

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του εικαστικού Νίκου Κανόγλου με τίτλο «Η Απουσία του Παρόντος», σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής ομάδας «Ξύλινος Ιππέας», της οποίας ο καλλιτέχνης αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην Γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα), θα διαρκέσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως ενημερώνει και το σχετικό δελτίο Τύπου, στην έκθεση παρουσιάζεται μια ενότητα έργων που η ανθρώπινη και ζωική μορφή, καθώς και μυθολογικά μοτίβα, εμφανίζονται ως φορείς μνήμης και εμπειρίας. Ο πυρήνας της εικαστικής διαδικασίας είναι το σχέδιο και η μονοχρωμία, που λειτουργούν ως σταθερή βάση για την ανάπτυξη της εικόνας μέσα από στρώσεις και διαφάνειες υλικού.

Ο Νίκος Κανόγλου δουλεύει με υλικά όπως γραφίτη, σινική μελάνη, ορυκτές σκόνες, νεκρές ύλες και επικολλήσεις, δημιουργώντας επιφάνειες με έντονη υλικότητα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Οι μορφές στα έργα μοιάζουν να αναδύονται από τον χρόνο, σαν σημάδια που παραμένουν και ενεργοποιούνται μέσα στο βλέμμα. Η έκθεση προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία θέασης που συνδέεται με την προσοχή, την σιωπή και την παραμονή. Η εικόνα λειτουργεί ως αποτύπωμα: μια παρουσία που μένει, ακόμη και μετά την έξοδο από τον χώρο.

