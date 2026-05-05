Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων την Κυριακή 17 Μαΐου στις 15:00, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Διαδραστική περιήγηση στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας».

Μέσα από την αναπαράσταση της Αρχαίας Αγοράς σε τρεις διαφορετικές ιστορικές περιόδους, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος τη διαδρομή που επιθυμεί να ακολουθήσει. Έτσι, μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του χώρου στο πέρασμα του χρόνου και να κατανοήσει τις αλλαγές στις λειτουργίες του, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μεταμορφώσεις του.

Στην κλασική Αγορά (περί το 400 π.Χ.) τονίζεται η σημασία των δημόσιων διοικητικών κτηρίων και η ύπαρξη ενός μεγάλου ανοιχτού χώρου για συναθροίσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Στα Ελληνιστικά χρόνια (περί το 150 π.Χ.) δεσπόζουν τα μεγάλα εμπορικά κτήρια (στοές) και δίνεται έμφαση στην ευεργετική δράση των ελληνιστικών ηγεμόνων. Τέλος, η ρωμαϊκή εικόνα της Αγοράς (περί το 150 μ.Χ.) αποτυπώνει τη σταδιακή της αποδυνάμωση ως διοικητικού και εμπορικού κέντρου, γεγονός που άφησε περιθώρια για την ανάπτυξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της, καθώς ανεγέρθηκαν καινούργιοι ναοί, ωδείο, βιβλιοθήκη και νυμφαίο.

Η Διεθνής Ημέρας Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ημερομηνία: 17/5/2026

Ώρα: 15:00

Με ελεύθερη είσοδο

• Απαραίτητη η κράτηση θέσεων (περιορισμένος αριθμός θέσεων)

• Τηλεφωνικά στο 212 254 0000

• Στην υποδοχή του μουσείου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

