Μία πόλη που αναπτύχθηκε στις όχθες του Αξιού ποταμού και συνδέεται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου, «ταξιδεύει» στις Βρυξέλλες.

Εκεί, η αρχαία πόλη της Ευρωπού, θα «ζωντανέψει» μέσα από μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, στο πλαίσιο των δράσεων για την Ημέρα της Ευρώπης.

Νέα στοιχεία και ευρήματα για την ιστορία και τον ρόλο της Ευρωπού στην αρχαιότητα, θα παρουσιάσει η αρχαιολόγος και προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς Γεωργία Στρατούλη, η οποία θα είναι κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης. «Η πρόταση της Πρέσβεως της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφίας Γραμματά, για παρουσίαση της ιστορίας και της εξέλιξης της σπουδαίας αρχαίας πόλης Ευρωπού στο βελγικο κοινό και στην ελληνική ομογένεια του Βελγίου, υπήρξε ιδιαίτερα τιμητική και την αποδεχθήκαμε με χαρά και συγκίνηση», δηλώνει η κ. Στρατούλη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στόχος μας είναι η προβολή της σημαντικής αυτής αρχαίας πόλης, της Ευρωπού, της ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ σύμφωνα με επιγραφική μαρτυρία του 2ου αι. π.Χ., που είναι ετυμολογικά συγγενής με την Ευρώπη, στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου», προσθέτει, αναφέροντας το όραμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς για τη συνάντηση των αρχαίων Ευρωπαίων πολιτών, όπως ονομάζονταν οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης στις αρχαίες πηγές, με τους σύγχρονους Ευρωπαίους, σε διεπιστημονικό πανευρωπαϊκό ανασκαφικό έργο στον αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού. «Διαλέξεις και εκθέσεις για την αρχαία αυτή πόλη και τον γνωστότερο πολίτη της, τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα, τον ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών και πρωταγωνιστή της Ελληνιστικής Οικουμένης, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευόδωση της συμβολής της Ευρωπού στην ευρύτερη ανάπτυξη της Μακεδονίας και της χώρας», επισημαίνει η Γεωργία Στρατούλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η προβολή της ταινίας «Ευρωπαίων η Πόλις» του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία παρουσιάστηκε το 2025 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, εμπλουτίζοντας την αφήγηση γύρω από την ιστορική διαδρομή της Ευρωπού και θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα στην αρχαία ελληνική μουσική από τους διεθνώς αναγνωρισμένους μουσικούς της ομάδας Seikilo, Λίνα Παλέρα (αρχαία λύρα και φωνή) και Θεόδωρο Κουμαρτζή (αρχαία λύρα).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ