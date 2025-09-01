Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία εορτάζει την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους.

Ο των αιώνων Ποιητής και Δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζων τω ελέει σου τω απείρω, Οικτίρμον, πάντας τους λατρεύοντας σοι τω μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας φόβω Λυτρωτά· Εύφορον πάσι το έτος χορήγησον.

1η Σεπτεμβρίου: Αρχή της Ινδίκτου (δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους), το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους.

Η ημέρα έλκει την καταγωγή της από την αρχαία ρωμαϊκή συνήθεια και την πολιτική τάξη. Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες (indictio). Στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως Πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος (Αρχή Ινδίκτου).

Η Εκκλησία εορτάζει την αρχή της Ινδίκτου για τρεις λόγους:

Ως αρχή του νέου χρόνου.

Για την ευλογία του νέου χρόνου από τον Θεό.

Σε ανάμνηση της μετάβασης του Χριστού στη συναγωγή των Ιουδαίων, κατά την οποία του εδόθη το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα και ο Ιησούς άρχισε να διαβάζει το κεφάλαιο ξα’ «Πνεύμα Κυρίω επ’ εμέ, ου ένεκε έχρισέ με».

Απολυτίκιο

Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους Βασιλείς και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σώσον ημάς.